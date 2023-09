Rosja została wyrzucona z rozgrywek międzynarodowych. Jej kluby nie grają w europejskich pucharach, a reprezentacja nie wzięła udziału w mundialu 2022 i nie weźmie udziału w Euro 2024, jako że nie dopuszczono ją do eliminacji. Pytanie, czy załapie się na mistrzostwa świata w 2026 roku. Na razie izolacja Rosji oznacza, że może ona rozgrywać jedynie towarzyskie mecze z nielicznymi krajami jak Iran , Irak, Tadżykistan, Kirgistan czy Uzbekistan. Rozwój rosyjskiej piłki został wstrzymany.

Edgar Sewikjan to utalentowany zawodnik rodem z Lokomotiwu Moskwa, który grał przez pewien czas w Levante w Hiszpanii, teraz wrócił do ligi rosyjskiej. Jest zawodnikiem Pari Niżnyj Nowgorod.

Reprezentant Rosji rezygnuje

Gracz podjął także decyzję o rezygnację z gry dla reprezentacji Rosji, której barw bronił we wszystkich ekipach juniorskich, począwszy od U-15. 22-letni napastnik zdecydował się grać w reprezentacji Armenii . Piłkarz nie tylko zmienił obywatelstwo sportowe, ale odmówił drużynie Walerija Karpina.

To wywołało w Rosji wstrząs i chaos. Podnoszą się głosy, że to Rosja inwestowała w szkolenie gracza, a Nie Armenia i że może być to początek zagranicznego eksodusu innych piłkarzy. - Mam nadzieję, że kibice potraktują mój wybór i niezależną decyzję ze zrozumieniem - napisał zawodnik.