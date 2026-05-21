W przeciągu niespełna roku FC Porto nagle stał się jedną z najbardziej popularnych drużyn w naszym kraju. Wszystko oczywiście za sprawą transferów reprezentantów Polski do zespołu "Smoków". Latem na taki ruch zdecydowali się dwaj defensorzy - Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Gwiazdy polskiej kadry momentalnie zrobili furorę w Portugalii, tworząc zdaniem wielu jeden z najlepszych duetów w tamtejszej lidze.

Zimą to zainteresowanie wzmocniło się jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą sprowadzenia z Jagiellonii Białystok Oskara Pietuszewskiego, wschodzącej gwiazdy polskiego futbolu. 17-letni skrzydłowy zachwycił Portugalczyków i bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Francesco Farioliego.

Drużyna "Smoków" do pewnego momentu bardzo dobrze radziła sobie nie tylko na krajowym podwórku, ale również i w europejskich pucharach. Porażki w półfinale Pucharu Portugalii oraz w ćwierćfinale Ligi Europy sprawiły, że Porto pozostała tylko walka o mistrzostwo Portugalii.

Thiago Silva odejdzie z FC Porto. Ważne wieści dla Bednarka i Kiwiora

Kampania ligowa ostatecznie zakończyła się pełnym sukcesem. Porto po golu Bednarka wygrało 1:0 z Alvercą i na dwie kolejki przed końcem sezonu przypieczętowało 31. w historii klubu mistrzostwo Portugalii. "Smoki" na szczyt wróciły po czteroletniej przerwie.

Był to moment symboliczny nie tylko dla reprezentantów Polski, lecz również i Thiago Silvy, jednego z najbardziej utytułowanych obrońców ostatnich lat. Rutynowany Brazylijczyk w trakcie tego sezonu po wielu latach zdecydował się powrócić do swojego dawnego klubu. 41-latek z początkiem maja świętował swoje pierwsze mistrzostwo Portugalii.

Był to jednak ostatni akord Brazylijczyka w FC Porto. W czwartkowe popołudnie świeżo upieczony mistrz Portugalii oficjalnie ogłosił odejście Thiago Silvy z zespołu. W specjalnej wiadomości do kibiców 41-latek podziękował kibicom za wsparcie zapewniając, że nie zamierza żegnać się z Porto na stole, a mówi tylko "do zobaczenia". Nie wiadomo póki co jakie będą dalsze losy Thiago Silvy - niewykluczone, że odejście z Porto będzie oznaczało dla niego ostateczne zakończenie kariery piłkarskiej.

Jest to istotna wiadomość zwłaszcza dla Kiwiora. Pozyskany z Arsenalu Polak w zakończonym sezonie kilkukrotnie musiał ustępować miejsca Thiago Silvie, występując wówczas na lewej flance lub rozpoczynając mecze na ławce rezerwowych.

Thiago Silva ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Bednarek Miguel Lemos AFP





