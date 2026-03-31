Wstrząs po meczu Niemców, selekcjoner zwolniony. Tuż przed mundialem
W medialnym tle baraży do mistrzostw świata rozgrywane są starcia w Lidze Narodów oraz sparingi europejskich gigantów. W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Niemiec grała z Ghaną. Na stadionie w Stuttgarcie padły 3 gole. Jeszcze w 87. minucie był remis. Jak się okazuje, kilka godzin po ostatnim gwizdku sędziego jeden z selekcjonerów stracił posadę. Do mundialu pozostało zaledwie 72 dni.
Reprezentacje Niemiec i Ghany mają już za sobą marcowe zgrupowanie, w których rozgrywały sparingi. Oba zespoły starły się w poniedziałkowy wieczór w Stuttgarcie. Kilka dni wcześniej nasi zachodni sąsiedzi pokonali w szalonym meczu 4:3 Szwajcarię, a zespół z Afryki przegrał aż 1:5 z Austrią. Obie ekipy wyszły więc na murawę w nieco innych nastrojach.
Te się tylko pogłębiły, bo podopieczni Otto Addo nie wrócili na zwycięską ścieżkę. Nie dowieźli nawet remisu, mimo że na gola Kaia Havertza z doliczonego czasu gry pierwszej połowy odpowiedzieli w 70. minucie trafieniem Abdula Fatawu Issahaku. Przez ponad kwadrans mogli mieć nadzieję na przerwanie serii trzech przegranych, ale została ona rozwiana w 88. minucie przez Deniza Undava.
Przypomnijmy, że "Czarne Gwiazdy" w listopadzie poległy z Japonią i Koreą Południową (odpowiednio 0:2 i 0:1). Jeśli dodamy do tego brak awansu na Puchar Narodów Afryki 2025 i wygrane w el. MŚ jedynie minimalnym stosunkiem bramkowym, nie może dziwić decyzja federacji o zwolnieniu selekcjonera. Komunikat pojawił się kilka godzin po przegranej z naszymi zachodnimi sąsiadami.
Ghana zmienia trenera. Nowy będzie miał dwa sparingi na przygotowanie do mundialu
"Ghański Związek Piłki Nożnej (GFA) rozwiązał umowę z trenerem reprezentacji mężczyzn Otto Addo ze skutkiem natychmiastowym. Związek pragnie serdecznie podziękować za jego wkład w pracę drużyny i życzy mu powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach" - czytamy.
Kim będzie następca? Tego jeszcze nie wiadomo.
Ghański Związek Piłki Nożnej poinformuje o nowym kierownictwie technicznym drużyny Black Stars w odpowiednim czasie
22 maja zespół zagra z Meksykiem, a 2 czerwca z Walią. Z kolei na mistrzostwach świata zmierzy się z Panamą, Chorwacją i Anglią. To niełatwy zestaw rywali, może być trudno o wyjście z trzeciego miejsca nawet przy wygranej z pierwszym z wymienionych. W takim scenariuszu kluczowe dla awansu do 1/16 finału byłoby niestracenie wielu bramek przeciwko dwóm gigantom europejskiego futbolu.