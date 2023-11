Wspaniałe wieści w sprawie Jakuba Modera. Powrót coraz bliżej

Jakub Moder w końcu jest zdrowy i można powiedzieć to z pełną świadomością. Utalentowany Polak uporał się z poważnymi problemami, jakie miał ze swoim kolanem i od dłuższego czasu trenuje z drużyną. Kilka dni temu dostał pół godziny w meczu drugiej drużyny Brighton and Hove Albion. To pierwszy krok do powrotu na najwyższy poziom. Dziś ma wykonać drugi. Znalazł się bowiem w wyjściowej jedenastce drugiego zespołu na mecz z Aston Villą.