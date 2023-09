Xavi Hernandez w swoje wymarzonej drużynie FC Barcelony złożonej z obecnych jej piłkarzy z pewnością miałby kilku zawodników, których na żadnego innego by nie wymienił. Hiszpański szkoleniowiec nie jest wielkim zwolennikiem nadmiernych rotacji, a przynajmniej dotychczas nie był. Mogło to jednak wynikać ze słabości zmienników, których miał na ławce rezerwowych.

FC Barcelona wzmocniona. Gwiazdor wraca do gry

Araujo ma jednak jeden naprawdę bardzo widoczny problem. Tym jest podatność na kontuzje, szczególnie te mięśniowe. Niestety to sprawia, że Araujo bardzo często wypada z gry na kilka tygodni i trener musi szukać rozwiązania, które pozwoli go zastąpić. W tym sezonie jest nim zwyczajnie sprowadzenie do Barcelony Joao Cancelo, który prawdopodobnie będzie okupował prawą obronę.