Wspaniała informacja dla polskich kibiców. Wielki mecz możliwy w naszym kraju

W ostatnim czasie w Polsce odbywa się coraz więcej dużych meczów. Wszystko zaczęło się oczywiście od 2012 roku, gdy w naszym kraju zorganizowano mistrzostwa Europy. Następnie byliśmy świadkami europejskich pucharów klubowych, a okazuje się, że być może zobaczymy także duży mecz kadrowy. Wiadomo już oficjalnie, że jeśli Ukraina przejdzie Bośnię i Hercegowinę w półfinale baraży do mistrzostw Europy 2024, to finał zostanie rozegrany we Wrocławiu.