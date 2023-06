Wskazali powody "rozwodu" Mbappe z PSG. Jedną z przyczyn... Lewandowski?

Dziennik "As" publikuje teraz fascynującą analizę przyczyn "rozwodu" Mbappe i Paris Saint-Germain. Jeśli wierzyć doniesieniom hiszpańskiego dziennika, władze paryskiego klubu miały swego czasu zasypać Mbappe masą obietnic, z których tylko część udało im się zrealizować. Wszystko po to, by przekonać go do związania się na długo z francuskim klubem. I uniknięcia jego ewentualnego transferu do Realu Madryt.