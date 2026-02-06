Wrze ws. powrotu do Rosji. Zbigniew Boniek nie wytrzymał. Jasny sygnał

Gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę w nocy 24 lutego 2022 roku cała Europa stanęła przed wielkim wyzwaniem, to wiązało się także ze sportem. Wobec agresji zbrojnej, której dokonała Rosja, oczywistym stało się, że należy podjąć bardzo radykalne kroki także wobec sportowców.

Nie wszystkie federacje zdecydowały się od razu wykluczyć Rosjan z rywalizacji. Przykładowo ludzie odpowiedzialni za tenis uznali, że będą oni mogli startować, ale jako neutralni sportowcy. Inną drogą poszli zarządzający światową i europejską piłką, a więc FIFA oraz UEFA.

Boniek wprost o Rosji. Jaśniej się nie da

Po niespełna czterech latach od wybuchu wojny pojawia się coraz więcej głosów, które wskazują na słuszność przywrócenia Rosjan do struktur FIFA. Ostatnio wypowiedział się w tej sprawie sam Gianni Infantino. - Oczywiście. Musimy. Tak... przynajmniej na poziomie młodzieżowym - rozpoczął działacz FIFA.

- Ten zakaz niczego nie przyniósł, wywołał tylko więcej frustracji i nienawiści. Zniesienie go wobec drużyn młodzieżowych, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, mogłoby pomóc - dodał. Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek, który odpowiedział na pytania kibiców w formacie "Zibi Top".

"Jeżeli Gianni Infantino sądzi, że trzeba cofnąć zawieszenie Rosji, to wydaje mi się, że jest w tym osamotniony. Ja - mówię to otwarcie pod swoim nazwiskiem - totalnie nie rozumiałbym takiej decyzji. Natomiast na razie problem jest taki: co się zmieniło przez ostatnie dwa lata? Nic. Poza tym, że przyzwyczailiśmy się do tego konfliktu. A przecież cały czas umierają dzieci, umierają kobiety… Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna i uważam, że samo dywagowanie na temat powrotu Rosji jest totalnym, totalnym nieporozumieniem" - grzmi Boniek na "Weszło.com".

