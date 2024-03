Wrze w Bayernie Monachium. Kluczowe dni. Przyszłość wisi na włosku

Tuchel nad przepaścią. Gra o posadę

Cały ten ogół okoliczności sprawił, że Thomas Tuchel kilkanaście dni temu poinformował wspólnie z klubem, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Bayernu. To jednak idealistyczna wizja, która zakłada powrót Bayernu na dobre tory. Na to się, jak na razie nie zanosi. Jest wręcz przeciwnie. Bayern wciąż nie potrafi pokazać swojego potencjału i jest zwyczajnie za słaby, jak na swoje możliwości, co pokazał wspomniany mecz z Freiburgiem. To sprawia, że pozycja Tuchela wcale nie jest taka pewna.