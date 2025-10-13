Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrze przed meczem Niemców, Nagelsmann usłyszał zarzuty. "Kary" nie uniknął

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Atmosfera przed wyjazdowym meczem Niemców z Irlandią Północną w kwalifikacjach do mistrzostw świata jest dość gęsta. Julian Nagelsmann został oskarżony przez rywali o znieważenie, w związku z czym nie uniknął "kary". Szkoleniowiec błyskawicznie zdecydował się wystosować przeprosiny. Niesmak mimo wszystko przed niezwykle ważnym dla obu stron spotkaniem pozostał.

Julian Nagelsmann
Julian NagelsmannChristian Charisius DPA

Szokująca porażka Niemców na starcie kwalifikacji do mistrzostw świata ze 0:2 Słowacją sprawiła, że przed 4. kolejką w grupie A aż trzy drużyny mają po sześć punktów. Oprócz wspomnianych Słowaków i Niemców takim dorobkiem może się pochwalić również Irlandia Północna. Zero punktów na swoim koncie ma tylko Luksemburg.

W drugiej serii gier nasi zachodni sąsiedzi męczyli się z Irlandią Północną. Wygrali ostatecznie 3:1, ale do 69. minuty tablica świetlna pokazywała wynik 1:1.

Zawrzało przed meczem Niemców. Nagelsmann oskarżony o brak szacunku

W poniedziałek Niemcy znów zmierzą się z Irlandią Północną, tyle że na wyjeździe. Atmosfera przed tym starciem jest dość gęsta. Nie tylko ze względu na to, że od wyniku może zależeć to, czy podopieczni Juliana Nagelsmanna pojadą na mundial. W ogniu krytyki znalazł się sam selekcjoner.

- Ten styl gry nie jest szczególnie przyjemny dla oka, ale jest skuteczny i niełatwy do obrony - po tych słowach, które padły z ust trenera podczas konferencji prasowej zawrzało. W Irlandii Północnej.

    Tamtejsi dziennikarze, jak również kibice odebrali je jako brak szacunku ze strony Nagelsmanna. W mediach punktowano, że Niemcy również stosują grę dalekimi podaniami na będącego tyłem do bramki napastnika. Zarzucano szkoleniowcowi "Die Mannschaft" hipokryzję. Skrytykował go także Stephen Craigan - 54-krotny reprezentant Irlandii Północnej.

    Nagelsmann przeprosił rywali. "Nie miałem na myśli nic złego"

    Reakcja Nagelsmanna? Błyskawiczna. Trener jeszcze przed spotkaniem z Irlandią Północną postanowił odnieść się do kontrowersyjnej opinii i przeprosił rywali.

    Nie miałem na myśli nic złego. Przepraszam, jeśli zostało to odebrane jako brak szacunku. Nie o to mi chodziło. Posyłają celne, długie piłki, mają dobry plan na mecz. Stwarzają tyle sytuacji, ponieważ wystawiają wielu zawodników przed bramką. Pokonać ich nie jest łatwo
    podkreślił selekcjoner Niemców

    Plan Irlandczyków z Północy na poprzednie starcie z Niemcami był prosty - dalekie podania na wysuniętego napastnika. Można podejrzewać, że podobnie będzie to wyglądało także w poniedziałek. Początek spotkania o godzinie 20:45. Relację tekstową znajdziesz w Interii.

    Julian Nagelsmann
    Julian NagelsmannDANIEL ROLANDAFP
    Grupa piłkarzy w białych koszulkach świętuje zdobycie bramki, przytulając się i uśmiechając, na tle trybun z kibicami.
    Reprezentacja NiemiecFRANK HOERMANN / SVEN SIMONAFP
    Grupa piłkarzy w zielonych i białych koszulkach schodzi z boiska po zakończonym meczu, obok nich bramkarz w czerwonym stroju oraz zawodnicy w tle w czarnych i białych strojach, wokół stadionowy gwar.
    Piłkarze Irlandii PółnocnejMARIUS BECKER DPA

