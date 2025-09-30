Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrze przed meczem Izraela, federacja apeluje do kibiców. Zapowiedziano strajki

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Zbliżają się kolejne mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2026. Najbliższy mundial rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. 11 października reprezentacja Norwegii podejmie u siebie Izrael, wokół którego od jakiegoś czas toczą się dyskusje. Te dotyczą jego wykluczenia z międzynarodowych rozgrywek, jednak wciąż nie zapadły wiążące decyzje. Dlatego, przy okazji najbliższego meczu spodziewane są strajki. Kibice już zostali ostrzeżeni.

Erling Haaland i reprezentacja Izraela
Erling Haaland i reprezentacja IzraelaATTILA KISBENEDEK / AFP/RAIGO PAJULA / AFPAFP

Niewiele dni dzieli nas od rozpoczęcia kolejnego zgrupowania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Selekcjoner Jan Urban ma z kogo wybierać, bowiem Polacy prezentują naprawdę dobrą formę. Znakomite występy duetu Bednarek-Kiwior w FC Porto, gole Jakuba Kamińskiego czy Krzysztofa Piątka, a to nie wszystko. Swoją formę strzelecką szlifuje także Robert Lewandowski, który dał ostatnio zwycięstwo Barcelonie nad Realem Sociedad.

Zobacz również:

Lamine Yamal i Robert Lewandowski przeprowadzili akcję, dzięki której Barcelona odmieniła losy spotkania
La Liga

Lewandowski jeszcze raz bezwzględny. Barcelona już na szczycie tabeli

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Reprezentacja Polski zagra najpierw mecz towarzyski z Nową Zelandią. Do spotkania dojdzie 9 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni później polecimy do Kowna, by zagrać o punkty z Litwą.

    Izrael wciąż gra o MŚ. Szykują się protesty, miasto czeka paraliż

    Kontrowersje narastają wobec udziału reprezentacji Izraela w eliminacjach do mistrzostw świata. Ani FIFA, ani UEFA, jak dotąd nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków zmierzających w stronę wykluczenia tej kadry z rozgrywek międzynarodowych. Chodzi oczywiście o fakt, że w tym czasie w Strefie Gazy dzieje się ludzka tragedia, której sprawcą są izraelskie wojska.

    Zatem, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że reprezentacja Izraela zagra 11 października z Norwegią w Oslo. To nie podoba się kibicom, którzy sprzeciwiają się okrucieństwom wyrządzanym przez państwo żydowskie Palestyńczykom. Norweski związek piłki nożnej już apeluje do kibiców, że tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Norwegii z Izraelem spodziewane są znaczące utrudnienia. W Oslo szykuje się bowiem komunikacyjny paraliż.

    Strajk w Oslo 11 października. "Zachęcamy kibiców, by na stadion przybyli dużo wcześniej"

    Norweski związek piłki nożnej przestrzega kibiców przed strajkiem pracowników transportu miejskiego w Oslo. Dotyczy to zwłaszcza linii tramwajowych i metra. Kierujący pojazdami mają bowiem stanąć na godzinę przed pierwszym gwizdkiem w meczu Norwegii z Izraelem, na rzecz propalestyńskiego protestu. Przerwa w kursowaniu ma potrwać minimum 15 minut.

    Początkowo kibice domagali się zakazu wjazdu izraelskich kibiców do Norwegii, jednak władze nie zrobiły tego. Dlatego też związek zawodowy zrzeszający tramwajarzy i pracowników metra weźmie sprawy w swoje ręce. Norweska federacja wystosowała apel do kibiców, którzy planują udać się na eliminacyjne spotkanie w Oslo.

    Prowadzimy rozmowy z głównymi podmiotami zaangażowanymi w strajk. Niezmiennie zachęcamy kibiców, by na stadion przybyli dużo wcześniej
    powiedział rzecznik prasowy związku NFF Morten Morisbak Skjoensberg, cytowany przez PAP.

    W poniedziałek strajkujący związkowcy zapowiadali, że ich protest ma wyrażać zarówno wsparcie dla atakowanych obywateli Palestyny, ale również ma to być forma nacisku na wycofanie się Norwegii z inwestycji biznesowych w państwie żydowskim. Apele norweskich obywateli już przyniosły skutek, bowiem państwowy fundusz gazowy przestał być udziałowcem izraelskich firm zbrojeniowych, które dostarczały sprzęt wykorzystywany w trakcie operacji w Strefie Gazy.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski zagra we Włoszech? Sensacyjna wiadomość, klub zrobił pierwszy krok

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Izrael - Norwegia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Piłkarz w bordowo-niebieskiej koszulce biegnie z uśmiechem na twarzy po boisku podczas meczu piłkarskiego, za nim widoczni zawodnicy drużyny w niebieskich trykotach, a w tle rozmyte trybuny stadionu.
    Erling HaalandRAIGO PAJULAAFP
    Grupa piłkarzy w niebieskich strojach stoi na boisku podczas meczu, w tle widać kibiców na trybunach, jeden z zawodników klaszcze, a pozostali stoją w skupieniu.
    Reprezentacja IzraelaATTILA KISBENEDEKAFP
    Grupa piłkarzy w niebieskich strojach zgromadzona na murawie omawia strategię lub przygotowuje się do kolejnej akcji podczas meczu, w tle widoczni sędzia i przeciwnik.
    Reprezentacja IzraelaATTILA KISBENEDEKAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja