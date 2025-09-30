Niewiele dni dzieli nas od rozpoczęcia kolejnego zgrupowania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Selekcjoner Jan Urban ma z kogo wybierać, bowiem Polacy prezentują naprawdę dobrą formę. Znakomite występy duetu Bednarek-Kiwior w FC Porto, gole Jakuba Kamińskiego czy Krzysztofa Piątka, a to nie wszystko. Swoją formę strzelecką szlifuje także Robert Lewandowski, który dał ostatnio zwycięstwo Barcelonie nad Realem Sociedad.

Reprezentacja Polski zagra najpierw mecz towarzyski z Nową Zelandią. Do spotkania dojdzie 9 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni później polecimy do Kowna, by zagrać o punkty z Litwą.

Izrael wciąż gra o MŚ. Szykują się protesty, miasto czeka paraliż

Kontrowersje narastają wobec udziału reprezentacji Izraela w eliminacjach do mistrzostw świata. Ani FIFA, ani UEFA, jak dotąd nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków zmierzających w stronę wykluczenia tej kadry z rozgrywek międzynarodowych. Chodzi oczywiście o fakt, że w tym czasie w Strefie Gazy dzieje się ludzka tragedia, której sprawcą są izraelskie wojska.

Zatem, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że reprezentacja Izraela zagra 11 października z Norwegią w Oslo. To nie podoba się kibicom, którzy sprzeciwiają się okrucieństwom wyrządzanym przez państwo żydowskie Palestyńczykom. Norweski związek piłki nożnej już apeluje do kibiców, że tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Norwegii z Izraelem spodziewane są znaczące utrudnienia. W Oslo szykuje się bowiem komunikacyjny paraliż.

Strajk w Oslo 11 października. "Zachęcamy kibiców, by na stadion przybyli dużo wcześniej"

Norweski związek piłki nożnej przestrzega kibiców przed strajkiem pracowników transportu miejskiego w Oslo. Dotyczy to zwłaszcza linii tramwajowych i metra. Kierujący pojazdami mają bowiem stanąć na godzinę przed pierwszym gwizdkiem w meczu Norwegii z Izraelem, na rzecz propalestyńskiego protestu. Przerwa w kursowaniu ma potrwać minimum 15 minut.

Początkowo kibice domagali się zakazu wjazdu izraelskich kibiców do Norwegii, jednak władze nie zrobiły tego. Dlatego też związek zawodowy zrzeszający tramwajarzy i pracowników metra weźmie sprawy w swoje ręce. Norweska federacja wystosowała apel do kibiców, którzy planują udać się na eliminacyjne spotkanie w Oslo.

Prowadzimy rozmowy z głównymi podmiotami zaangażowanymi w strajk. Niezmiennie zachęcamy kibiców, by na stadion przybyli dużo wcześniej

W poniedziałek strajkujący związkowcy zapowiadali, że ich protest ma wyrażać zarówno wsparcie dla atakowanych obywateli Palestyny, ale również ma to być forma nacisku na wycofanie się Norwegii z inwestycji biznesowych w państwie żydowskim. Apele norweskich obywateli już przyniosły skutek, bowiem państwowy fundusz gazowy przestał być udziałowcem izraelskich firm zbrojeniowych, które dostarczały sprzęt wykorzystywany w trakcie operacji w Strefie Gazy.

