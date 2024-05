Wróg Putina zaszokowany gestem Polaka. Chce dla niego kary. "Wsparcie kryminalnego reżimu"

Kasparow zszokowany gestem Rybusa

To wsparcie putinowskiego reżimu w pełnej okazałości. To coś niebywałego! To opowiedzenie się po stronie naszego wroga! Bo Putin jest naszym wrogiem. I proszę, nie lekceważmy wagi takich gestów

Będzie kara dla polskiego piłkarza?

"Powinniście go dodatkowo 'wywalić' z wszelkich możliwych publicznych obecności. Bo to, co robi, to pełne moralne poparcie kryminalnego reżimu. To jest absolutnie nie do przyjęcia!" - stwierdził były szachista.