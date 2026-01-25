Wrócił wielki bohater Polaków. Jest nie do pokonania. Kibice totalnie zaskoczeni

W finałach Euro 2012 status rezerwowego Przemysław Tytoń dzierżył tylko przez chwilę. Na murawie pojawił się już w trakcie pierwszego meczu turnieju. Wszedł do gry awaryjnie, gdy w drugiej połowie potyczki z Grecją (1:1) czerwoną kartką ukarany został Wojciech Szczęsny.

Dalszy przebieg zdarzeń pamiętamy doskonale. Tytoń od razu po wejściu na boisko obronił rzut karny. Trybuny popadły w ekstazę.

"Biało-Czerwoni" pożegnali się jednak z imprezą już po fazie grupowej. A rosły golkiper kapitulował w konfrontacji z Rosją (1:1) i Czechami (0:1).

Przemysław Tytoń wciąż w zawodowym futbolu. Właśnie zaliczył premierowy występ w sezonie 2025/26

W grudniu ubiegłego roku Tytoń skończył 39 lat. Koniec kariery? To jeszcze nie ten moment. Rutynowany bramkarz nadal funkcjonuje w futbolu jako czynny zawodnik i to na szczeblu ekstraklasy.

Od lata 2022 roku pozostaje graczem Twente Enschede występującego w holenderskiej Eredivisie. Przystał na rolę dublera. Do tej pory zagrał tylko w 11 spotkaniach. Skapitulował 21 razy, w dwóch meczach zachował czyste konto.

W ten weekend zaliczył pierwszą potyczkę w bieżącym sezonie. Bronił przez 90 minut w domowym starciu z Excelsiorem Rotterdam i nie pozwolił się pokonać. Skończyło się bezbramkowym remisem.

Kontrakt Polak zachowuje ważność do 30 czerwca tego roku. Niewykluczone, że umowa doczeka się kolejnej prolongaty.

Tytoń debiutował w reprezentacji Polski w 2010 roku za selekcjonerskiej kadencji Franciszka Smudy. Po raz ostatni z białym orłem na piersi zagrał sześć lat później. Mimo sporej rozpiętości czasowej na koncie ma tylko 14 gier w drużynie narodowej.

Przemysław Tytoń Newspix.pl

Przemysław Tytoń w barwach holenderskiego Twente Enschede STEFAN KOOPS AFP

