Wrócił wielki bohater Polaków. Jest nie do pokonania. Kibice totalnie zaskoczeni

Czy Przemysław Tytoń gra jeszcze w piłkę? Sądząc po treści internetowych komentarzy, niejeden sympatyk futbolu nie byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tymczasem 39-letni golkiper zaliczył w ten weekend pierwszy występ w obecnym sezonie. Rozegrał 90 minut w holenderskiej ekstraklasie i zachował czyste konto. Kibice wciąż kojarzą go z finałami Euro 2012 - tuż po wejściu na murawę w trybie awaryjnym obronił na inaugurację turnieju rzut karny, wprawiając Stadion Narodowy w Warszawie w stan euforii.

Przemysław Tytoń z czasów gry w drużynie narodowejTomasz Jastrzębowski / Foto OlimpikNewspix.pl

W finałach Euro 2012 status rezerwowego Przemysław Tytoń dzierżył tylko przez chwilę. Na murawie pojawił się już w trakcie pierwszego meczu turnieju. Wszedł do gry awaryjnie, gdy w drugiej połowie potyczki z Grecją (1:1) czerwoną kartką ukarany został Wojciech Szczęsny.

Dalszy przebieg zdarzeń pamiętamy doskonale. Tytoń od razu po wejściu na boisko obronił rzut karny. Trybuny popadły w ekstazę.

"Biało-Czerwoni" pożegnali się jednak z imprezą już po fazie grupowej. A rosły golkiper kapitulował w konfrontacji z Rosją (1:1) i Czechami (0:1).

Przemysław Tytoń wciąż w zawodowym futbolu. Właśnie zaliczył premierowy występ w sezonie 2025/26

W grudniu ubiegłego roku Tytoń skończył 39 lat. Koniec kariery? To jeszcze nie ten moment. Rutynowany bramkarz nadal funkcjonuje w futbolu jako czynny zawodnik i to na szczeblu ekstraklasy.

Od lata 2022 roku pozostaje graczem Twente Enschede występującego w holenderskiej Eredivisie. Przystał na rolę dublera. Do tej pory zagrał tylko w 11 spotkaniach. Skapitulował 21 razy, w dwóch meczach zachował czyste konto.

W ten weekend zaliczył pierwszą potyczkę w bieżącym sezonie. Bronił przez 90 minut w domowym starciu z Excelsiorem Rotterdam i nie pozwolił się pokonać. Skończyło się bezbramkowym remisem.

    Kontrakt Polak zachowuje ważność do 30 czerwca tego roku. Niewykluczone, że umowa doczeka się kolejnej prolongaty.

    Tytoń debiutował w reprezentacji Polski w 2010 roku za selekcjonerskiej kadencji Franciszka Smudy. Po raz ostatni z białym orłem na piersi zagrał sześć lat później. Mimo sporej rozpiętości czasowej na koncie ma tylko 14 gier w drużynie narodowej.

      Przemysław TytońNewspix.pl
      Bramkarz ubrany w czarny strój sportowy z żółto-czarnymi rękawicami, stojący na boisku piłkarskim podczas meczu, skierowany bokiem, w tle rozmyte trybuny i banery reklamowe.
      Przemysław Tytoń w barwach holenderskiego Twente EnschedeSTEFAN KOOPSAFP
