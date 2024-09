Wraca temat Szczęsnego w FC Barcelona, nowe wieści ws. Polaka. "Coś się dzieje"

Słodko-gorzko zakończył się dla "Dumy Katalonii" ostatni mecz ligowy przeciwko Villarrealowi. Podopieczni Hansiego Flicka co prawda gładko rozprawili się na wyjeździe z groźnym rywalem, ale niemiecki szkoleniowiec ma spory ból głowy związany z sytuacją zdrowotną swoich piłkarzy. Do listy kontuzjowanych dołączył niestety Marc-Andre ter Stegen. Podstawowy golkiper na tyle niefortunnie upadł na ziemie, że nabawił się poważnego urazu kolana i najszybciej na boisku pojawi się dopiero pod koniec obecnie trwającego sezonu. Złudzeń nie pozostawił ostatni komunikat klubu.

"Badania przeprowadzone na zawodniku pierwszej drużyny Marcu ter Stegenie potwierdziły, że ma on całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. W poniedziałek po południu zawodnik zostanie poddany operacji, a po jej zakończeniu opublikowane zostaną nowe informacje" - zameldowali działacze we wtorkowe popołudnie. W ich gabinetach musi robić się w tym momencie gorąco, ponieważ kibice oczekują szybkich działań. Hiszpańskie media już wytypowały szeroką listę kandydatów. Znalazł się na niej Wojciech Szczęsny. Wcześniej zaś internauci zasypali media społecznościowe bramkarza komentarzami zachęcającymi futbolistę do wznowienia kariery.