Wpadka Zbigniewa Bońka. Tak pożegnał Franciszka, musiał usunąć wpis

W sobotę odbył się pogrzeb papieża Franciszka. Wpisem w mediach społecznościowych pożegnał go były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Musiał zrobić to jednak na dwa razy, ponieważ w pierwotnej wersji popełnił on błąd ortograficzny. Uwagę na to szybko zwrócili mu internauci. Po paru minutach pojawiła się prawidłowa wersja. - Odważny i walczący o lepszą rzeczywistość - czytamy.