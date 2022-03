Minęły już ponad dwa tygodnie odkąd wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina ruszyły na Ukrainę. Sportowcy z całego świata okazują swój podziw względem walczących o kraj Ukraińców oraz potępiają działania rosyjskiego agresora. Do manifestacji dołączyli rumuńscy piłkarze z klubu CSM Politehnika Jassy, którzy przed meczem zaprotestowali przeciwko wojnie w Ukrainie. Niestety, ich gest nie wyszedł tak, jak zaplanowali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Polkowice - Widzew Łódź. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Lewandowski uchronił Bayern od porażki

Reklama

Wpadka słowna przed meczem

Do niecodziennej wpadki doszło przed starciem Politehniki Jassy z Astrą Ploiesti. Piłkarze z Jassów zdobyli się na gest który miał jawnie wyrazić ich niechęć wobec agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Niestety, tuż przed rozpoczęciem meczu zawodnicy ustawili się w złej kolejności. Zamiast "STOP WAR", na boisku odczytano hasło "RAW POTS", co w tłumaczeniu na język polski oznacza dosłownie "surowe garnki". O wtopie rumuńskiej drużyny szybko zrobiło się głośno. Wcześniej panowie zorientowali się, co się stało i do zdjęcia drużynowego zapozowali już w poprawnej kolejności.

Zdjęcie Były kapitan CSM Politehnika Iasi, Andrei Cristea / Alex Nicodim/NurPhoto / Getty Images