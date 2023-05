Dziękuję wam bardzo za przyznanie mi tej nagrody. To wielka przyjemność uczestniczyć w tej gali. (...) Wygrałem mundial z moją drużyną narodową. Było to bardzo trudne, ale udało się u schyłku mojej kariery. Miałem wiele powodów do radości z Barceloną i wiele smutków z reprezentacją, ale te dało mi się przejść przez wszystkie zakręty. Dziękuję rodzinie i bliskim, którzy mnie szanują, jestem wdzięczny, że mogłem spełnić marzenie. Zajęło to wiele czasu, ale była to najlepsza rzecz, która przydarzyła się mi i mojemu krajowi po tak długim czasie. W tym wszystkim chodziło o Argentynę i ponownie to powiem, ale dziękuję wam bardzo

~ mówił zawodnik.