Reprezentantka Polski co prawda nie zdobyła dziś gola (zakończyła spotkanie po 75. minutach z jednym celnym strzałem na koncie), jednak pozostała na szczycie klasyfikacji strzelczyń . Pajor do tej pory zanotowała sześć trafień i zaliczyła jedną asystę w obecnej edycji Ligi Mistrzyń .

Zespół z Pragi - pozostający bez szans na awans do ćwierćfinałów - był w stanie wypracować sobie zaledwie jedną okazję zakończoną strzałem, jednak skuteczna gra w obronie doprowadziła ostatecznie do wywalczenia punktu .

Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń. Niemal wszystko już jasne

W dzisiejszej serii spotkań, awans do 1/4 finału zapewniły sobie piłkarki Paris Saint-Germain. Tym samym dołączyły one do Wolfsburga, Bayernu Monachium, Barcelony, Arsenalu, Chelsea i AS Romy.