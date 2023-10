Wojna wpływa na terminarz. Kolejny mecz Izraela przełożony. Co z barażami?

Eliminacje Euro 2024. Baraże mogą być ważne też dla Polski

Po sześciu seriach gier Izrael plasuje się na trzeciej lokacie . Ma na kocie 11 punktów. Do liderującej Szwajcarii traci trzy "oczka".

Do Euro 2024 awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Izrael, jak zajmie trzecie miejsce, to znajdzie się w barażach , których losowanie zaplanowano na 23 listopada, ponieważ wygrał grupę w Lidze Narodów. Brak zakończenia rywalizacji w tej grupie mógłby je opóźnić.

Być może to losowanie będzie ważne także dla reprezentacji Polski, która obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w grupie E, i może nie zakwalifikować się bezpośrednio do Niemiec. Jeśli zajmie trzecie miejsce, to też weźmie udział w barażach.