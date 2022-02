We wrześniu 2021 roku podczas rutynowych badań lekarskich u Pelego wykryto raka okrężnicy. Był operowany, a potem wracał do zdrowia. Kilka tygodni temu trafił ponownie do szpitala i okazało się, że pojawiły się u niego guzy w jelicie, wątrobie i początek trzeciego w płucach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Tomasz Frankowski: Musimy odizolować Rosję od rywalizacji sportowej. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Walczący z chorobą nowotworową trzykrotny mistrza świata przebywa teraz w swoim domu w Brazylii. Obserwuje jednak sytuację polityczną. Na swoim koncie na Instagramie napisał: "Lata mijają, ale niewiele się zmieniło, odkąd byłem dzieckiem. Tragedie, których już doświadczyliśmy, powinny były nauczyć nas budowania bardziej pokojowego świata. Wciąż mam dużo nadziei i wiary w Boga, ale moje serce smuci wiadomość o kolejnej wojnie. Przesyłam swoją solidarność narodowi Ukrainy. Modlę się, proszę Boga o pokój, wolność i miłość".

Reklama

ZOBACZ TEŻ:

FIFA nie chce wykluczyć Rosji z barażów. Ma inny plan

Cezary Kulesza odniósł się do decyzji FIFA. "Nie interesuje nas gra pozorów"