Wojna na Bliskim Wschodzie. Mocny głos z Iranu, chodzi o mistrzostwa świata

Tomasz Chabiniak

Irańska piłka nożna przeżywa kryzys po sobotnim wybuchu konfliktu zbrojnego. Mecze ligi są na razie odwoływane, a reprezentacja kraju może nie pojechać na mistrzostwa świata. O takim scenariuszu powiedział prezes tamtejszej federacji. FIFA podkreśla, że jej celem jest udział w turnieju wszystkich uczestników.

Dwóch piłkarzy ubranych w białe stroje reprezentacji obejmuje się i uśmiecha na tle stadionu po lewej stronie, a po prawej stronie mężczyzna w ciemnym garniturze z poważnym wyrazem twarzy stoi na niebieskim tle.
Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi i Mehdi TajSalamPix/AbacaEast News

Konflikt zbrojny mający miejsce na Bliskim Wschodzie ma oczywiście wpływ na świat sportu. Irańska liga piłkarska jest zawieszona, a prezes federacji Mehdi Taj zasugerował w rozmowie z państwową telewizją, że reprezentacji tego kraju zabraknie na zbliżających się mistrzostwach świata, których głównym organizatorem są przecież Stany Zjednoczone.

Do wypowiedzi Taja dotarła hiszpańska "Marca".

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i atak USA, mało prawdopodobne jest, abyśmy mogli oczekiwać mistrzostw świata, ale to szefowie świata sportu muszą o tym zdecydować
Mehdi Taj

Właściciel Pogoni ostro po ataku na Iran. To napisał o USA i Izraelu, "koszmar"

Iran miał grać mecze fazy grupowej w Stanach Zjednoczonych. Może tam nie polecieć

Kadra Iranu trafiła do grupy G z Belgią, Nową Zelandią i Egiptem. Ma rozegrać swoje mecze w Inglewood (dwa) i Seattle. Teraz wszystko stanęło jednak pod znakiem zapytania. Media słowa Taja interpretują jasno jako sugestię o wycofaniu się z czempionatu globu.

FIFA rzecz jasna nie chciałaby żadnych zmian w obsadzie turnieju. - Będziemy kontynuować komunikację z rządami wszystkich trzech krajów-gospodarzy, jak zwykle. W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup finałowych, w którym wzięły udział wszystkie drużyny, i oczywiście naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego przebiegu MŚ, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy. Odbyliśmy dziś spotkanie i jest jeszcze za wcześnie, aby udzielać szczegółowych komentarzy, ale będziemy śledzić rozwój sytuacji na świecie w każdej sprawie - powiedział sekretarz generalny Mattias Grafström.

Miejsce Iranu potencjalnie zająć mogą Irak lub Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ten pierwszy zespół czeka już w międzykontynentalnym finale play-off na Surinam lub Boliwię, a ten drugi przegrał właśnie z Irakiem w ostatniej azjatyckiej rundzie kwalifikacyjnej.

Atak na Iran, wicemistrz olimpijski w skokach walczy z czasem. "Nikłe szanse"

Jedenastu piłkarzy ubranych w jednolite białe stroje drużyny narodowej pozuje na murawie stadionu tuż przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego, wokół zgromadzeni są kibice na trybunach.
Reprezentacja Iranu wywalczyła awans do finałów MŚ 2026Noushad ThekkayilAFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026FABRICE COFFRINIAFP
Dwóch mężczyzn w garniturach prowadzi rozmowę, jeden z nich wykonuje gest ręką, a w tle widoczny jest rozmyty herb lub emblemat.
Donald Trump i Gianni InfantinoEVAN VUCCIAFP
