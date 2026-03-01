Wojna na Bliskim Wschodzie. Mocny głos z Iranu, chodzi o mistrzostwa świata

Konflikt zbrojny mający miejsce na Bliskim Wschodzie ma oczywiście wpływ na świat sportu. Irańska liga piłkarska jest zawieszona, a prezes federacji Mehdi Taj zasugerował w rozmowie z państwową telewizją, że reprezentacji tego kraju zabraknie na zbliżających się mistrzostwach świata, których głównym organizatorem są przecież Stany Zjednoczone.

Do wypowiedzi Taja dotarła hiszpańska "Marca".

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i atak USA, mało prawdopodobne jest, abyśmy mogli oczekiwać mistrzostw świata, ale to szefowie świata sportu muszą o tym zdecydować

Iran miał grać mecze fazy grupowej w Stanach Zjednoczonych. Może tam nie polecieć

Kadra Iranu trafiła do grupy G z Belgią, Nową Zelandią i Egiptem. Ma rozegrać swoje mecze w Inglewood (dwa) i Seattle. Teraz wszystko stanęło jednak pod znakiem zapytania. Media słowa Taja interpretują jasno jako sugestię o wycofaniu się z czempionatu globu.

FIFA rzecz jasna nie chciałaby żadnych zmian w obsadzie turnieju. - Będziemy kontynuować komunikację z rządami wszystkich trzech krajów-gospodarzy, jak zwykle. W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup finałowych, w którym wzięły udział wszystkie drużyny, i oczywiście naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego przebiegu MŚ, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy. Odbyliśmy dziś spotkanie i jest jeszcze za wcześnie, aby udzielać szczegółowych komentarzy, ale będziemy śledzić rozwój sytuacji na świecie w każdej sprawie - powiedział sekretarz generalny Mattias Grafström.

Miejsce Iranu potencjalnie zająć mogą Irak lub Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ten pierwszy zespół czeka już w międzykontynentalnym finale play-off na Surinam lub Boliwię, a ten drugi przegrał właśnie z Irakiem w ostatniej azjatyckiej rundzie kwalifikacyjnej.

Reprezentacja Iranu wywalczyła awans do finałów MŚ 2026 Noushad Thekkayil AFP

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Donald Trump i Gianni Infantino EVAN VUCCI AFP

