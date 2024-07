Wojciech Szczęsny zaprzepaścił szansę, to koniec. Nie ma wątpliwości

Wojciech Szczęsny już od jakiegoś czasu daje znaki, że jego kariera nie będzie trwała jeszcze zbyt długo. Polak już jakiś czas temu ogłosił, że po mistrzostwach Europy w Niemczech kończy swoją reprezentacyjną karierę. Tej informacji, jak na razie nie potwierdził, a słychać głosy, że Robert Lewandowski próbuje przekonać swojego przyjaciela do pozostania w kadrze. W związku z tym przyszłość w kadrze Szczęsnego pozostaje w pewnym stanie zawieszenia.

Podobnie zdaje się być z tym, co wydarzy się w klubowej przyszłości Polaka. W trakcie mistrzostw Europy w Niemczech spływały głosy, jakoby nasz golkiper miał być bliski podpisania kontraktu z Al-Nassr. Do tego ruchu naszego bramkarza miał przekonywać sam Cristiano Ronaldo. Obaj panowie znają się jeszcze z czasów gry w Juve. W ostatnich dniach jednak coś zaczęło się w tym temacie dziać, a transfer Szczęsnego do Arabii Saudyjskiej miał się zacząć oddalać.