Wojciech Szczęsny postawił "weto". Wyraźny sprzeciw wobec fanów

Wojciech Szczęsny broni Jana Bednarka. Stanowcze słowa

- Ja uważam, że Janek powinien robić to, co robi. Lubię z Jankiem grać. Raz odpaliliśmy w tym meczu, ale to z mojej winy. Krzyknąłem mu, żeby zostawił piłkę, on zostawił, ja wyszedłem, piłkę wykopałem. Okej, było jak na zamieszanie, ale sytuacja została wyjaśniona. Pomińmy, że był faul nawet, mniejsza z tym. I nagle ktoś mówi o elektrycznym Bednarku. Bo nagle posłuchał własnego bramkarza? On byłby elektryczny, gdybym ja wychodził, a on by wykopał ją na aut. To jest takie gadanie dla gadania - wytłumaczył bramkarz naszej kadry w rozmowie z "Foot Truckiem".