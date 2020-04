Wojciech Szczęsny ma okazję grać zarówno z Robertem Lewandowskim w reprezentacji Polski, jak i z Cristiano Ronaldo w Juventusie Turyn. Wskazał, na czym polega największa różnica w treningu obu zawodników.

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie wrócił do Polski, po odbyciu przymusowej kwarantanny we Włoszech. Wcześniej koronawirusa zdiagnozowano bowiem u jego kolegów z Juventusu - Daniele Ruganiego i Paulo Dybali.



W piątkowy wieczór "Szczena" był gościem programu "Eleven Call Live", gdzie odpowiadał na pytania telewidzów. Jedno z nich dotyczyło różnicy w pracy Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo.



- Cristiano jest bardziej skupiony na pracy. W czasie treningu - zero żartów, zero "śmieszków". Maszyna. "Lewy" jest w tym wszystkim bardziej zrelaksowany - ocenił Szczęsny.

Stwierdził też, że CR7 ma bardzo intensywny wpływ na zespół.



- Gdyby w drużynie grało sześciu, siedmiu zawodników z takim charakterem jak Ronaldo, to byłoby niezdrowe. Ale jeden taki piłkarz wpływa na resztę pozytywnie. On ma też drugą twarz, na zgrupowaniach niczym się od nas nie różni - powiedział bramkarz reprezentacji Polski.

