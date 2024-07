Wojciech Szczęsny na celowniku giganta. Osobista prośba trenera

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego pozostaje jednym z głównych tematów wokół Juventusu od dobrych kilkunastu miesięcy. Jasne było bowiem, że wygasający za rok kontrakt musi sprawić, że rozmowy na temat tego, co z Polakiem, muszą się pojawić. To wszystko nawet mimo tego, że nasz golkiper wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie sportowym. Problemem jest jednak pensja i wiek, te bowiem zdaniem władz klubu są już nieadekwatne do siebie, a nasz bramkarz tego lata wejdzie w ostatni rok kontraktu. Reklama

Na dziś wszystko wskazuje jednak na to, że go nie wypełni. Juventus nie chce bowiem, aby 34-letni golkiper z rocznym kontraktem był drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem po Dusanie Vlahoviciu. Według medialnych doniesień jedna z żyjących legend reprezentacji Polski ma rocznie inkasować około siedmiu milionów euro netto. Wspomniany snajper "Starej Damy" w swojej umowie zapisaną ma niewiele większą pensję. W związku z tym Juve chce naszego bramkarza zwyczajnie sprzedać i wydawało się, że już jest na dobrej drodze do tego celu.

Wojciech Szczęsny na celowniku Napoli. Osobista prośba Antonio Conte

W trakcie mistrzostw Europy w Niemczech dostawaliśmy bowiem informacje, jakoby Al-Nassr i Juventus negocjowały w sprawie Polaka, a ten miał wyrazić zgodę na transfer. Kluby się ze sobą porozumiały, ale według doniesień włoskich mediów do tego transferu nie dojdzie. To wszystko w związku z "małym entuzjazmem i podekscytowaniem projektem Al-Nassr ze strony Szczęsnego". Takie informacje przekazywały przynajmniej dość niedawno włoskie media, piszcząc o zakończeniu negocjacji w sprawie zmiany barw przez Polaka. Reklama

W związku z tym Juventus miał dać Szczęsnemu więcej wakacji, aby ten mógł w spokoju poszukać sobie nowego pracodawcy. Według włoskich mediów Polakiem zainteresowany jest inny włoski gigant, niedawny mistrz Włoch, a więc SSC Napoli, z którym tego lata pożegnał się przecież Piotr Zieliński. Portal "CalcioNapoli24" informuje bowiem, że nasz golkiper jest osobistą prośbą nowego trenera mistrza Serie A z sezonu 2022/2023, a więc znanego i bardzo cenionego Antonio Conte.

Jeśli faktycznie do tego ruchu dojdzie, to Szczęsny zakończy swoją siedmioletnią karierę w barwach Juventusu, do którego trafił w lipcu 2017 roku za niespełna 19 milionów euro. Polak zagrał dotychczas w barwach "Starej Damy" 252 razy. W aż 103 spotkaniach udało mu się zachować czyste konto. Już teraz na włoskiej ziemi zdobył wszystko, od mistrzostwa Włoch, przez puchar Włoch, aż do superpucharu Włoch.

Wojciech Szczęsny / AFP

Wojciech Szczęsny / MARCO BERTORELLO / AFP / AFP