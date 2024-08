Wojciech Szczęsny gotowy na szokujący ruch. To będzie koniec

Wojciech Szczęsny nie wrócił do pracy w Juventusie Turyn. Polak pozostaje poza treningami ze swoimi klubowymi kolegami, a to wszystko w związku z tym, że Juventus chce się go zwyczajnie pozbyć z powodu zbyt dużej pensji. Jak się okazuje, nasz reprezentant jest gotowy na szokujący ruch. Według "Tuttosport" Polak nie chce utrudniać życia klubowi i jest skłonny rozwiązać swoją umowę.