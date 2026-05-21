Wojciech Kwiecień zdecydował ws. Wisły Kraków. Jego ludzie już są w klubie

Jest mnóstwo medialnego szumu wokół piłkarskiej Wisły Kraków i przejęcia jej przez Wojciecha Kwietnia. Tymczasem milioner właśnie podjął zaskakującą decyzję i wchodzi na całego do Wisły, ale tej grającej w Orlen Basket Lidze.

Miliony na koszykarską potęgę

Od jednego z naszych informatorów słyszymy, że Kwiecień był na prawie każdym meczu koszykarek Wisły w poprzednim sezonie, że bardzo mocno zabiegał też o to, żeby szybko zbudować potęgę i zagrać w EuroCup. W klubie już mają działać jego ludzie. Za chwilę mają też pójść konkretne pieniądze. Słyszymy o kwotach na poziomie do 2 do 4 milionów złotych.

- Rozmawiam z ludźmi Wojtka Kwietnia i mówią jedno: jak będzie z piłką, to się jeszcze okaże, ale za koszykarską Wisłę bierze się na poważnie - mówi nam jedna z osób z krakowskiego, sportowego podwórka. - Za rok koszykarki Wisły mają grać o pierwszą czwórkę w lidze, a pieniędzy ma być tyle, żeby to wszystko działało bez zarzutu - dodaje drugi z naszych rozmówców.

Największa gwiazda z kontraktem na milion dolarów

Wisła to najbardziej utytułowana firma koszykarska w Polsce. Drużyna zdobyła 25 tytułów mistrza Polski. W latach 2006-2016 Wisła zdominowała ligę, zdobywając 8 tytułów na 10 możliwych do zdobycia. W zespole grały wielkie gwiazdy. Choćby Amerykanka Tina Charles, której kontrakt opiewał na milion dolarów. Wtedy w żeńskiej koszykówce były wielkie pieniądze i ogromne budżety. Teraz jest inaczej, o wiele skromniej, a te kilka milionów od Kwietnia wywinduje Wisłę na szczyt.

W ogóle to koszykarki Wisły przez 5 lat były poza Orlen Basket Ligą. Wróciły do niej w sezonie 2025/26 i były takim ligowym średniakiem. Za chwilę, to już będzie jednak przeszłość. EuroCup jeszcze nie będzie, ale idą duże zmiany. Trudno jednak o jakieś konkrety, bo sprawa na razie trzymana jest w wielkiej tajemnicy.

Jeśli chodzi o piłkarską Wisłę, to Kwiecień poczeka

A jeśli chodzi o piłkę, to na razie wszystkie decyzje są wstrzymane do końca sezonu. Dopiero po jego zakończeniu Kwiecień ma zdecydować, czy dalej inwestować w Wieczystą (wiele będzie zależeć od wyniku barażów o PKO Ekstraklasę, w której wystąpi zespół), czy też zawalczyć o Wisłę lub inny klub.

Pewne jest jedno - Kwiecień to kibic Wisły i na niej najbardziej mu zależy. Nie ma jednak opcji, żeby dzielił władzę z Jarosławem Królewskim. Jeśli Kwiecień położy miliony, to będzie chciał mieć stuprocentowy wpływ na to, jak będą one wydawane. Tak to będzie wyglądało w koszykarskiej Wiśle. Zatem Królewski ma czas na przemyślenie sprawy, a jak to zrobi, to pewnie rozmowy zostaną wznowione.

