Wojciech Kwiecień zdecydował ws. Wisły Kraków. Jego ludzie już są w klubie
Majątek Wojciecha Kwietnia jest szacowany na pół miliarda złotych, a jego nazwisko jest od kilku tygodni wiązane z Wisłą Kraków. Pojawiają się doniesienia, że biznesmen porzuci po sezonie Wieczystą Kraków i kupi pakiet akcji Wisły. Choć pojawiają się też inne opcje. Z dwóch niezależnych źródeł słyszymy, że Kwiecień podjął decyzję. I faktycznie dotyczy ona Wisły, ale tej, grającej w Orlen Basket Lidze.
Jest mnóstwo medialnego szumu wokół piłkarskiej Wisły Kraków i przejęcia jej przez Wojciecha Kwietnia. Tymczasem milioner właśnie podjął zaskakującą decyzję i wchodzi na całego do Wisły, ale tej grającej w Orlen Basket Lidze.
Miliony na koszykarską potęgę
Od jednego z naszych informatorów słyszymy, że Kwiecień był na prawie każdym meczu koszykarek Wisły w poprzednim sezonie, że bardzo mocno zabiegał też o to, żeby szybko zbudować potęgę i zagrać w EuroCup. W klubie już mają działać jego ludzie. Za chwilę mają też pójść konkretne pieniądze. Słyszymy o kwotach na poziomie do 2 do 4 milionów złotych.
- Rozmawiam z ludźmi Wojtka Kwietnia i mówią jedno: jak będzie z piłką, to się jeszcze okaże, ale za koszykarską Wisłę bierze się na poważnie - mówi nam jedna z osób z krakowskiego, sportowego podwórka. - Za rok koszykarki Wisły mają grać o pierwszą czwórkę w lidze, a pieniędzy ma być tyle, żeby to wszystko działało bez zarzutu - dodaje drugi z naszych rozmówców.
Największa gwiazda z kontraktem na milion dolarów
Wisła to najbardziej utytułowana firma koszykarska w Polsce. Drużyna zdobyła 25 tytułów mistrza Polski. W latach 2006-2016 Wisła zdominowała ligę, zdobywając 8 tytułów na 10 możliwych do zdobycia. W zespole grały wielkie gwiazdy. Choćby Amerykanka Tina Charles, której kontrakt opiewał na milion dolarów. Wtedy w żeńskiej koszykówce były wielkie pieniądze i ogromne budżety. Teraz jest inaczej, o wiele skromniej, a te kilka milionów od Kwietnia wywinduje Wisłę na szczyt.
W ogóle to koszykarki Wisły przez 5 lat były poza Orlen Basket Ligą. Wróciły do niej w sezonie 2025/26 i były takim ligowym średniakiem. Za chwilę, to już będzie jednak przeszłość. EuroCup jeszcze nie będzie, ale idą duże zmiany. Trudno jednak o jakieś konkrety, bo sprawa na razie trzymana jest w wielkiej tajemnicy.
Jeśli chodzi o piłkarską Wisłę, to Kwiecień poczeka
A jeśli chodzi o piłkę, to na razie wszystkie decyzje są wstrzymane do końca sezonu. Dopiero po jego zakończeniu Kwiecień ma zdecydować, czy dalej inwestować w Wieczystą (wiele będzie zależeć od wyniku barażów o PKO Ekstraklasę, w której wystąpi zespół), czy też zawalczyć o Wisłę lub inny klub.
Pewne jest jedno - Kwiecień to kibic Wisły i na niej najbardziej mu zależy. Nie ma jednak opcji, żeby dzielił władzę z Jarosławem Królewskim. Jeśli Kwiecień położy miliony, to będzie chciał mieć stuprocentowy wpływ na to, jak będą one wydawane. Tak to będzie wyglądało w koszykarskiej Wiśle. Zatem Królewski ma czas na przemyślenie sprawy, a jak to zrobi, to pewnie rozmowy zostaną wznowione.