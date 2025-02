To była prawdziwa demolka na Santiago Bernabeu, bo choć Manchesterowi City udało się strzelić kontaktowego gola, w całym spotkaniu nie miał zbyt wiele do powiedzenia i w fatalnym stylu pożegnał się z Ligą Mistrzów, a Real Madryt świętował awans do 1/8. Na podopiecznych Pepa Guardioli nie zostawiono po tym meczu suchej nitki, także w Polsce. Ostro o Anglikach wypowiedział się także Wojciech Kowalczyk. - Nie powinni grać nawet w Ekstraklasie - stwierdził. Ale to nie koniec.