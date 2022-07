Wojciech Kobeszko trenerem reprezentacji Polski do lat 18

W styczniu Marcin Brosz został mianowany selekcjonerem reprezentacji do lat 19. Rozpoczął jednak pracę z młodszym rocznikiem.

"Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku" - zaznaczono w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Teraz za kadrę U-18 będzie odpowiedzialny Wojciech Kobieszko. Przez wiele lat był związany z Jagiellonią Białystok, najpierw jako piłkarz, a potem trener w akademii.

Pracował w tym klubie, gdy prezesem był, obecny sternik PZPN Cezary Kulesza. W 2018 roku, Kobeszko wywalczył z drużyną Jagiellonii do lat 17, mistrzostwo Polski. Z kolei w latach 2019-2022 prowadził rezerwy białostockiego klubu.