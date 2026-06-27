Zbigniew Boniek to legenda polskiej piłki nożnej. Był nie tylko reprezentantem Polski, ale także prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej (2012 - 2021) czy też wiceprezydentem UEFA (2021 - 2025). Boniek związany jest nie tylko z Polską, ale także z Włochami. Występował w barwach Juventusu oraz AS Roma. Zresztą dla nikogo nie jest tajemnicą, że mieszka od w Rzymie od wielu lat i sam często podkreśla, że to jego miejsce na ziemi.

Boniek cieszy się więc spokojną emeryturą, choć od czasu do czasu występuje w mediach jako piłkarski ekspert. Jego opinie w serwisie X.com również często są cytowane.

Media: Zbigniew Boniek może zostać dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch

Tymczasem włoskie "Corriere dello Sport" przekazało sensacyjne wieści ws. 80-krotnego reprezentanta Polski. Według dziennikarzy Boniek jest jednym z kandydatów do tego, aby zostać dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch.

W ostatnich godzinach pojawiła się niespodziewana kandydatura. Zibì Boniek, czyli były zawodnik Juventusu i Romy, ma bogate doświadczenie jako menedżer

Dziennikarz podkreślił, że zmiany są nieuniknione, a nowy prezes włoskiego związku Giovani Malago musi dokonać wielu poważnych reform, które sprawią, że włoska reprezentacja uniknie kolejnych kompromitacji. "Squadra Azzurra" nie zakwalifikowała się na trwający w USA, Meksyku i Kanadzie mundial. Włochów zabrakło także na imprezach w 2022 i 2018 roku.

Nowy dyrektor techniczny to miałby być kolejny krok do odbudowy potęgi. Dziennikarz "Corriere dello Sport" pisze, że kandydatami na to stanowisko są także Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Gianfranco Zola, Roberto Baggio i Gianluigi Buffon, a więc legendy włoskiej piłki.

Prezes włoskiego związku musi wybrać nie tylko dyrektora technicznego. Wakat jest także na stanowisku selekcjonera, który miałby wprowadzi Włochów na Euro 2028, a potem na MŚ 2030. Największe szanse daje się Roberto Manciniemu i Antonio Conte.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Piotr Matusewicz East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News





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