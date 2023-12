Włoski dziennikarz bez litości dla Piotra Zielińskiego. "Oszukał go"

Piotr Zieliński znalazł się w takim momencie kariery, w którym to on ma wszystkie karty w swoich rękach. Polak regularnie odrzucał oferty, jakie mu składano. Wówczas wydawało się, że celem jest pozostanie w SSC Napoli. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że "Zielu" po sezonie najprawdopodobniej podpisze kontrakt z Interem Mediolan. Zrobi to już jako wolny zawodnik. Taki ruch nie podoba się wszystkim. - Zieliński oszukał De Laurentiisa - powiedział na kanale "Tele A" włoski dziennikarz Raffaele Auriemma.