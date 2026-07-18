Gdyby znaleźć wśród reprezentantów Polski największego pechowca ostatnich lat, bez wątpienia w czołówce tego zestawienia byłby Arkadiusz Milik. Polak seriami doznawał kolejnych bardzo poważnych kontuzji i przez dwa ostatnie sezony miał mało okazji, by zaprezentować swoje umiejętności na murawie.

Nie może zatem dziwić fakt, że działacze Juventusu mają wątpliwości, czy w nowym sezonie Milik wytrzyma trudy rozgrywek i będzie w stanie pomóc zespołowi. Dlatego niedawno włoski "Tuttosport" informował, że szefowie Juventusu podjęli z 32-latkiem rozmowy na temat przedwczesnego rozwiązania umowy, która na razie jest ważna do 30 czerwca przyszłego roku.

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Sam piłkarz, zdaniem innych włoskich dziennikarzy, chce jednak podjąć rękawicę - zamierza jak najlepiej przepracować okres przygotowawczy i udowodnić na boisku, że nadal jest cennym piłkarzem dla klubu z Turynu. Wydaje się, że na razie Milikowi wciąż ufa Luciano Spalletti.

Szkoleniowiec Juventusu wybrał szeroki skład meczowy na towarzyski mecz swojej drużyny z FC Basel i znalazło się w nim miejsce dla polskiego napastnika. Sparingowe starcie zaplanowano na sobotę 18 lipca na godzinę 15:30.

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Po tym spotkaniu Juventus ruszy na tournee azjatyckie. Jeśli i w nim znajdzie się miejsce dla Milika, to jeszcze bardziej wzrosną szanse - wbrew doniesieniom włoskich mediów - że 32-latek pozostanie w klubie.

Juventus nowy sezon Serie A rozpocznie za nieco ponad miesiąc, 28 sierpnia, od wyjazdowego starcia z Frosinone.





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