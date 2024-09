Włosi w żałobie. Były piłkarz znaleziony martwy w hotelu, trwa śledztwo

Andrea Capone był dość znaną postacią dla fanów włoskiego futbolu. 43-latek w swojej karierze reprezentował barwy wielu ojczystych klubów, w tym m.in. Cagliari Calcio, US Salernitana 1919, L.R. Vicenza, Treviso FBC 1993 i US Grosseto 1912. We włoskiej ekstraklasie zaliczył łącznie 53 występy. W 2011 roku dość niespodziewanie w wieku 30 lat zdecydował się przejść na sportową emeryturę. Teraz włoskie media niespodziewanie poinformowały o śmierci byłego piłkarza. Miał on zostać znaleziony martwy w hotelowym apartamencie.