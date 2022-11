Włosi chcą zorganizować Euro! Mają poparcie rządu

Ostateczna dokumentacja przetargowa ma zostać dostarczona do UEFA w marcu przyszłego roku. Decyzja o tym, kto zorganizuje Euro 2028, a także Euro 2032 zostanie podjęta pół roku później . O pierwszy z tych turniejów ubiegają się połączone siły Wielkiej Brytanii i Irlandii, natomiast Turcy zgłosili swoją kandydaturę do obu imprez.

List ministra sportu zostanie dołączony do wstępnej dokumentacji przetargowej, która ma wpłynąć do UEFA w przyszłym tygodniu. Federacja wymaga, by wśród dokumentów znalazło się oświadczenie rządu popierające kandydaturę danego kraju.