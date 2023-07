Włosi boją się meczu z Polską. Mocne słowa kapitana

Młodzieżowy futbol w Polsce ostatnio wygląda całkiem obiecująco. Podstawą takiego myślenia jest oczywiście występ naszej kadry do lat 17 na mistrzostwach Europy. Zespół prowadzony przez Marcina Włodarskiego zajął bowiem trzecie miejsce w tym turnieju i do domu młodzi Polacy wrócili z medalami. Do krążków, które zawiesili na swoich szyjach, śmiało dodać możemy także bardzo efektowną, ofensywną grę.