W piątek po południu we Włoszech wypłynęło kolejne nazwisko piłkarza, który zdaniem mediów ma być zamieszany w aferę bukmacherską związaną z nielegalnymi zakładami. Tym razem włoscy dziennikarze przekazali, że to Nicola Zalewski jest jednym z podejrzanych w tej sprawie. Dzień później we włoskich mediach posypały się gromy na młodego Polaka. "Upadek dobrze zapowiadającego się piłkarza" - czytamy w jednym z tytułów.