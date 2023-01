Podczas tego dochodzenia ujawniono obszerną listę nieprawidłowości - najstarsze nadużycia sięgały nawet do 2012 roku . Władze NSWL widząc, że nie są to jedynie pojedyncze przypadki, postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Posypały się dożywotnie zawieszenia i liczne kary pieniężne.

Seksafera w amerykańskiej piłce nożnej kobiet. Władze reagują

Jak donoszą zagraniczne media, jednym z trenerów, który w ostatnich latach napastował swoje podopieczne jest Paul Riley. Były piłkarz miał namówić aż trzy zawodniczki do czynności płciowych. 59-latek choć nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, ze swojej posady zrezygnował już w 2021 roku. Teraz Narodowa Liga Piłkarska Kobiet postanowiła ukarać go dożywotnim wykluczeniem z trenowania drużyn amerykańskiej ligi.