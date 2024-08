Władze Łodzi już wiedzą, jak uhonorują Franciszka Smudę. „Wybitny trener na to zasługuje”

Franciszek Smuda być może nie poprowadziłby reprezentacji Polski, gdyby nie to, że w 1995 roku objął stanowisko trenera Widzewa. To w łódzkim klubie zaczęła się wielka kariera szkoleniowca której ukoronowaniem była rola selekcjoner. To w Widzewie Smuda pracował najwięcej razy, bo aż pięciokrotnie.

Reklama