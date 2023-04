Wizja i cierpliwość, czyli towar deficytowy

Niedawno w Górniku Zabrze ponownie zatrudniono w roli trenera Jana Urbana. To klasyczny przykład co się dzieje, gdy sportowych decyzji nie podejmują profesjonaliści lecz osoby, którym wydaje się, że jeśli od czasu do czasu usiądą na trybunach, to wystarczy, by wiedzieć o danej drużynie wszystko. Wyrzucenie tego szkoleniowca przed rokiem wpisze się w kronikach klubu z Zabrza, jako jedna z najmniej rozsądnych i trudno wytłumaczalnych decyzji. Nic dziwnego, że Jan Urban długo nie mógł wyjść ze zdumienia. Przecież osiągnął z tą drużyną wynik ponad miarę jej możliwości (8. miejsce). Był to też warunek, który teoretycznie gwarantował obu stronom kontynuację współpracy. Okazało się jednak - w ocenie decydentów - że to było za mało, że Urban jednak jest za słaby. Po roku przyszedł do klubu nowy prezes, Adam Matysek i na szczęście dla Górnika przekonał wszystkich, że tamta decyzja była błędem. Udało mu się też przekonać Jana Urbana, żeby powrócił do pracy.