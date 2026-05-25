Wisła w absolutnej czołówce. Nawet Legia musi się schować. Ekstraklasa we wstydzie

Po czterech latach udręki Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Jopa zdominowała I ligę. Prowadziła od pierwszej do ostatniej kolejki. - Wygrali zdecydowanie. Oczywiście, miewali problemy, ale spowodowane było to głównie absencjami. Mimo to zespół z różnych sytuacji wychodził obronną ręką i na wiosnę na boisku nie przegrał żadnego spotkania. Wisła dawała sobie radę w wielu trudnych momentach, przecież często pierwsza traciła bramkę. Nie zawsze udawało jej się wygrać, ale drużyna wykonała kawał pracy - mówił w rozmowie z Interią Sport Bogdan Zając, były zawodnik i trener Wisły.

Kibice 13-krotnych mistrzów Polski cierpliwie, sezon po sezonie czekali na dzień chwały. I w końcu się doczekali. Po spadku w 2022 roku nie odwrócili się od drużyny, choć zdecydowanie rzadziej zaczęli pojawiać się na Stadionie Miejski im. Henryka Reymana.

W pierwszej kampanii, kiedy Krakowianie sensacyjnie spadli na zaplecze, średnia frekwencja wynosiła zaledwie 12,5 tys. kibiców na mecz. Rok później liczba ta wyniosła do ponad 16 tys. W sezonie 2024/2025 na obiekcie Wisły podczas meczów I ligi pojawiało się średnio 18 tys. fanów. Bank został rozbity w obecnych rozgrywkach.

Od lipca do maja średnia frekwencja miłośników "Białej Gwiazdy" na jedno spotkanie rozgrywane na zapleczu Ekstraklasy wyniosła dokładnie 26.636 - podaje "Transfermarkt" Kibice od początku tego sezonu czuli, że "tym razem musi się udać". I udało.

Fakty są takie, że po tej kampanii spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy i I ligi Wisła Kraków ma drugą najlepszą frekwencję na swoim obiekcie. Więcej kibiców chodziło tylko na Lecha - średnia 31.066 fanów na mecz. Trzecie i czwarte miejsce w tym zestawieniu zajmują kolejno Legia Warszawa (23.458) i Górnik Zabrze (23.435).

Frekwencja na stadionach Ekstraklasy w sezonie 2025/2026:

Lech Poznań (Enea Poznań) - 42.837 (pojemność) | 528.116 (łączna liczba widzów | 31.066 (średnia) Legia Warszawa (Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) - 31.103 | 398.790 | 23.458 Górnik Zabrze (Arena Zabrze) - 28.236 | 398.394 | 23.435 Pogoń Szczecin (Stadion Miejski im. Floriana Krygiera) - 21.163 | 314.453 | 18.497 Widzew Łódź (Stadion Widzewa) - 18.018 | 293.130 | 17.243 Jagiellonia Białystok (Chorten Arena) - 22.372 | 283.425 | 17.714 Lechia Gdańsk (Polsat Plus Arena Gdańsk) - 41.620 | 245.743 | 15.359 Motor Lublin (Motor Lublin Arena) - 15.247 | 208.264 | 12.251 GKS Katowice (Arena Katowice) - 15.048 | 207.649 | 12.215 Cracovia (Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego) - 15.016 | 202.357 | 11.903 Korona Kielce (Exbud Arena) - 15.700 | 199.439 | 11.732 Arka Gdynia (Stadion GOSiR) - 15.139 | 180.380 | 10.611 Radomiak Radom (Stadion im. Braci Czachorów) - 14.440 | 168.661 | 9.921 Wisła Płock (ORLEN Stadion im. Kazimierza Górskiego) - 15.004 | 155.111 | 9.124 Zagłębie Lubin (KGHM Zagłębie Arena) - 16.086 | 109.134 | 6.420 Raków Częstochowa (zondacrypto Arena) - 5.500 | 90.862 | 5.345 Piast Gliwice (Stadion Miejski - Gliwice) - 9.736 | 83.468 | 4.910 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Stadion Bruk-Bet) - 4.653 | 64.455 | 3.791

Frekwencja na stadionach I ligi w sezonie 2025/2026:

Wisła Kraków (Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana) - 33.130 (pojemność) | 426.182 (łączna liczba widzów) | 26.636 (średnia) Śląsk Wrocław (Tarczyński Arena Wrocław) - 42.771 | 268.724 | 16.795 Ruch Chorzów (Superauto.pl Stadion Śląski) - 54.378 | 225.943 | 13.291 ŁKS Łódź (Stadion Miejski w Łodzi im. Władysława Króla) - 18.029 | 112.966 | 6.645 Odra Opole (Itaka Arena) - 11.600 | 85.410 | 5.338 GKS Tychy (Stadion Miejski - Tychy) - 15.150 | 63.135 | 4.209 Stal Rzeszów (Stadion Miejski "Stal" w Rzeszowie) - 11.547 | 51.847 | 3.050 Stal Mielec (Stadion Miejski im. Grzegorza Laty w Mielcu) - 6.864 | 51.339 | 3.020 Polonia Warszawa (Stadion Polonii Warszawa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego) - 6.852 | 49.315 | 2.901 Miedź Legnica (Stadion im. Orła Białego) - 6.194 | 45.909 | 3.061 Wieczysta Kraków (ArcelorMittal Park) - 11.600 | 44.295 | 2.768 Pogoń Siedlce (Stadion ROSRRiT) - 2.901 | 30.557 | 1.797 Górnik Łęczna (Stadion GKS Górnik) - 7.456 | 27.216 | 1.601 Puszcza Niepołomice (Stadion Miejski w Niepołomicach) - 2.500 | 24.948 | 1.468 Polonia Bytom (Stadion Polonii Bytom) - 1.175 | 21.218 | 1.248 Chrobry Głogów (Stadion GOS) - 2.817 | 20.553 | 1.209 Pogoń Grodzisk Mazowiecki (Stadion Znicza) - 2.150 | 16.639 | 979 Znicz Pruszków (Stadion Znicza) - 2.500 | 12.141 | 759

W sumie na stadionie Wisły w meczach I ligi podczas dopiero co zakończonego sezonu zasiadło 426.182 kibiców. Można strzelać w ciemno, że w elicie wszystkie te statystyki będą jeszcze lepsze. Zwłaszcza po czterech latach posuchy.

Wszystko wskazuje na to, że "Biała Gwiazda" wyprzedziła Lecha w innej klasyfikacji - liczbie fanów, którzy pojawili się na mistrzowskiej fecie. Zgodnie z doniesieniami poznańskich mediów w sobotni wieczór na mistrzowskiej ceremonii organizowanej przez "Kolejorza" miało pojawić się ponad 25 tys. kibiców.

W stolicy Małopolski było jeszcze huczniej. Po niedzielnym meczu z Pogonią Siedlce sympatycy drużyny Mariusza Jopa przenieśli się na krakowski rynek. A tam... "kibiców było jeszcze dużo więcej niż na stadionie. Liczba między 50 a 60 tysięcy nie będzie z całą pewnością przesadzona, bo Rynek był od strony pomnika Adama Mickiewicza tak nabity, że trudno było szpilkę wcisnąć" - pisał Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej".

Wieczór w Krakowie był magiczny. Dziesiątki odpalonych rac wygenerowały dym, który zasłonił wieże Kościoła Mariackiego. Horda kibiców wpadła w euforię - dosłownie. Stadionowe przyśpiewki bez przerwy niosły się po ulicach. "Rynek w ekstazie, Wisła Kraków w Ekstraklasie!" - zdzierali gardła zagorzali miłośnicy "Białej Gwiazdy". Wieczór ten miał również swoją ciemną stronę. Mimo ostrzeżeń o zakazie używania środków pirotechnicznych odpalone race wiązały się z przypadkami poparzeń. Nie obyło się bez interwencji służb medycznych.

Tak czy inaczej był to wielki, historyczny dzień dla całego środowiska 13-krotnych mistrzów Polski. - Jest fantastycznie. Powiem wam szczerze, że jestem już stary i potrafię spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem. Byłem tutaj na kilku fetach mistrzowskich, natomiast kiedyś, w erze Bogusława Cupiała, te sukcesy były tak naturalne, tak normalne. To była konstelacja gwiazd, że w zasadzie wszystko poniżej mistrzostwa Polski było traktowane w kategoriach porażki. Jakby tutaj ten awans był po roku przerwy, na 100 proc. nie byłoby aż takiego entuzjazmu. Bo to były aż cztery sezony czekania! Wiesz, ile to są cztery lata w życiu? Trzeba powiedzieć sobie uczciwie: kibic Wisły czekał tyle, ile się czeka na mundial. Cztery lata wyczekiwania i teraz mogą świętować! - mówił na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek.

