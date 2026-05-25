Wisła w absolutnej czołówce. Nawet Legia musi się schować. Ekstraklasa we wstydzie
Zakończyły się sezony I ligi i Ekstraklasy. W sobotni wieczór mistrzostwo Polski w Poznaniu świętowali kibice i piłkarze Lecha. Dzień później z okazji powrotu Wisły do elity feta odbyła się na krakowskim rynku. Fani obu tych drużyn są najbardziej oddani swoim klubom. Świadczą o tym statystyki, w których do niedawna pierwszoligowa "Biała Gwiazda" przebija niemal wszystkich. A to dopiero przedsmak tego, co czeka ją na najwyższym poziomie rozgrywkowym.
Po czterech latach udręki Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Jopa zdominowała I ligę. Prowadziła od pierwszej do ostatniej kolejki. - Wygrali zdecydowanie. Oczywiście, miewali problemy, ale spowodowane było to głównie absencjami. Mimo to zespół z różnych sytuacji wychodził obronną ręką i na wiosnę na boisku nie przegrał żadnego spotkania. Wisła dawała sobie radę w wielu trudnych momentach, przecież często pierwsza traciła bramkę. Nie zawsze udawało jej się wygrać, ale drużyna wykonała kawał pracy - mówił w rozmowie z Interią Sport Bogdan Zając, były zawodnik i trener Wisły.
Kibice 13-krotnych mistrzów Polski cierpliwie, sezon po sezonie czekali na dzień chwały. I w końcu się doczekali. Po spadku w 2022 roku nie odwrócili się od drużyny, choć zdecydowanie rzadziej zaczęli pojawiać się na Stadionie Miejski im. Henryka Reymana.
Oto co stało się w Krakowie. Wisła już teraz lepsza od Legii i Lecha. Ekstraklasa czeka
W pierwszej kampanii, kiedy Krakowianie sensacyjnie spadli na zaplecze, średnia frekwencja wynosiła zaledwie 12,5 tys. kibiców na mecz. Rok później liczba ta wyniosła do ponad 16 tys. W sezonie 2024/2025 na obiekcie Wisły podczas meczów I ligi pojawiało się średnio 18 tys. fanów. Bank został rozbity w obecnych rozgrywkach.
Od lipca do maja średnia frekwencja miłośników "Białej Gwiazdy" na jedno spotkanie rozgrywane na zapleczu Ekstraklasy wyniosła dokładnie 26.636 - podaje "Transfermarkt" Kibice od początku tego sezonu czuli, że "tym razem musi się udać". I udało.
Fakty są takie, że po tej kampanii spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy i I ligi Wisła Kraków ma drugą najlepszą frekwencję na swoim obiekcie. Więcej kibiców chodziło tylko na Lecha - średnia 31.066 fanów na mecz. Trzecie i czwarte miejsce w tym zestawieniu zajmują kolejno Legia Warszawa (23.458) i Górnik Zabrze (23.435).
Frekwencja na stadionach Ekstraklasy w sezonie 2025/2026:
- Lech Poznań (Enea Poznań) - 42.837 (pojemność) | 528.116 (łączna liczba widzów | 31.066 (średnia)
- Legia Warszawa (Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) - 31.103 | 398.790 | 23.458
- Górnik Zabrze (Arena Zabrze) - 28.236 | 398.394 | 23.435
- Pogoń Szczecin (Stadion Miejski im. Floriana Krygiera) - 21.163 | 314.453 | 18.497
- Widzew Łódź (Stadion Widzewa) - 18.018 | 293.130 | 17.243
- Jagiellonia Białystok (Chorten Arena) - 22.372 | 283.425 | 17.714
- Lechia Gdańsk (Polsat Plus Arena Gdańsk) - 41.620 | 245.743 | 15.359
- Motor Lublin (Motor Lublin Arena) - 15.247 | 208.264 | 12.251
- GKS Katowice (Arena Katowice) - 15.048 | 207.649 | 12.215
- Cracovia (Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego) - 15.016 | 202.357 | 11.903
- Korona Kielce (Exbud Arena) - 15.700 | 199.439 | 11.732
- Arka Gdynia (Stadion GOSiR) - 15.139 | 180.380 | 10.611
- Radomiak Radom (Stadion im. Braci Czachorów) - 14.440 | 168.661 | 9.921
- Wisła Płock (ORLEN Stadion im. Kazimierza Górskiego) - 15.004 | 155.111 | 9.124
- Zagłębie Lubin (KGHM Zagłębie Arena) - 16.086 | 109.134 | 6.420
- Raków Częstochowa (zondacrypto Arena) - 5.500 | 90.862 | 5.345
- Piast Gliwice (Stadion Miejski - Gliwice) - 9.736 | 83.468 | 4.910
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Stadion Bruk-Bet) - 4.653 | 64.455 | 3.791
Frekwencja na stadionach I ligi w sezonie 2025/2026:
- Wisła Kraków (Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana) - 33.130 (pojemność) | 426.182 (łączna liczba widzów) | 26.636 (średnia)
- Śląsk Wrocław (Tarczyński Arena Wrocław) - 42.771 | 268.724 | 16.795
- Ruch Chorzów (Superauto.pl Stadion Śląski) - 54.378 | 225.943 | 13.291
- ŁKS Łódź (Stadion Miejski w Łodzi im. Władysława Króla) - 18.029 | 112.966 | 6.645
- Odra Opole (Itaka Arena) - 11.600 | 85.410 | 5.338
- GKS Tychy (Stadion Miejski - Tychy) - 15.150 | 63.135 | 4.209
- Stal Rzeszów (Stadion Miejski "Stal" w Rzeszowie) - 11.547 | 51.847 | 3.050
- Stal Mielec (Stadion Miejski im. Grzegorza Laty w Mielcu) - 6.864 | 51.339 | 3.020
- Polonia Warszawa (Stadion Polonii Warszawa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego) - 6.852 | 49.315 | 2.901
- Miedź Legnica (Stadion im. Orła Białego) - 6.194 | 45.909 | 3.061
- Wieczysta Kraków (ArcelorMittal Park) - 11.600 | 44.295 | 2.768
- Pogoń Siedlce (Stadion ROSRRiT) - 2.901 | 30.557 | 1.797
- Górnik Łęczna (Stadion GKS Górnik) - 7.456 | 27.216 | 1.601
- Puszcza Niepołomice (Stadion Miejski w Niepołomicach) - 2.500 | 24.948 | 1.468
- Polonia Bytom (Stadion Polonii Bytom) - 1.175 | 21.218 | 1.248
- Chrobry Głogów (Stadion GOS) - 2.817 | 20.553 | 1.209
- Pogoń Grodzisk Mazowiecki (Stadion Znicza) - 2.150 | 16.639 | 979
- Znicz Pruszków (Stadion Znicza) - 2.500 | 12.141 | 759
W sumie na stadionie Wisły w meczach I ligi podczas dopiero co zakończonego sezonu zasiadło 426.182 kibiców. Można strzelać w ciemno, że w elicie wszystkie te statystyki będą jeszcze lepsze. Zwłaszcza po czterech latach posuchy.
Wszystko wskazuje na to, że "Biała Gwiazda" wyprzedziła Lecha w innej klasyfikacji - liczbie fanów, którzy pojawili się na mistrzowskiej fecie. Zgodnie z doniesieniami poznańskich mediów w sobotni wieczór na mistrzowskiej ceremonii organizowanej przez "Kolejorza" miało pojawić się ponad 25 tys. kibiców.
W stolicy Małopolski było jeszcze huczniej. Po niedzielnym meczu z Pogonią Siedlce sympatycy drużyny Mariusza Jopa przenieśli się na krakowski rynek. A tam... "kibiców było jeszcze dużo więcej niż na stadionie. Liczba między 50 a 60 tysięcy nie będzie z całą pewnością przesadzona, bo Rynek był od strony pomnika Adama Mickiewicza tak nabity, że trudno było szpilkę wcisnąć" - pisał Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej".
Wieczór w Krakowie był magiczny. Dziesiątki odpalonych rac wygenerowały dym, który zasłonił wieże Kościoła Mariackiego. Horda kibiców wpadła w euforię - dosłownie. Stadionowe przyśpiewki bez przerwy niosły się po ulicach. "Rynek w ekstazie, Wisła Kraków w Ekstraklasie!" - zdzierali gardła zagorzali miłośnicy "Białej Gwiazdy". Wieczór ten miał również swoją ciemną stronę. Mimo ostrzeżeń o zakazie używania środków pirotechnicznych odpalone race wiązały się z przypadkami poparzeń. Nie obyło się bez interwencji służb medycznych.
Tak czy inaczej był to wielki, historyczny dzień dla całego środowiska 13-krotnych mistrzów Polski. - Jest fantastycznie. Powiem wam szczerze, że jestem już stary i potrafię spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem. Byłem tutaj na kilku fetach mistrzowskich, natomiast kiedyś, w erze Bogusława Cupiała, te sukcesy były tak naturalne, tak normalne. To była konstelacja gwiazd, że w zasadzie wszystko poniżej mistrzostwa Polski było traktowane w kategoriach porażki. Jakby tutaj ten awans był po roku przerwy, na 100 proc. nie byłoby aż takiego entuzjazmu. Bo to były aż cztery sezony czekania! Wiesz, ile to są cztery lata w życiu? Trzeba powiedzieć sobie uczciwie: kibic Wisły czekał tyle, ile się czeka na mundial. Cztery lata wyczekiwania i teraz mogą świętować! - mówił na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek.