Wisła odmówiła Wieczystej. I od razu taki hit. To wychowanek Sportingu Lizbona

Wieczysta Kraków kontynuuje kadrowe zbrojenia po wywalczeniu awansu do II ligi. Na liście nabytków znalazło się już 10 nowych zawodników, a to nie koniec wzmocnień. Niewykluczone, że do ekipy beniaminka trafi niebawem Frederico Duarte, 25-letni wychowanek Sportingu Lizbona. Jeśli tak się stanie, jakiś udział w tej operacji będzie miała... Wisła Kraków, która właśnie odmówiła lokalnemu rywalowi sprzedaży jednego z hiszpańskich piłkarzy.