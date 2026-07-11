Wisła Kraków świętuje jubileusz. Kibice zaskoczyli transparentem

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Z okazji 120-lecia powstania, Wisła Kraków zmierzyła się z Wrexham AFC. Na początku spotkania kibice gospodarzy nie świętowali jednak rocznicy, tylko przypomnieli, jakie święto obchodzone jest w Polsce właśnie 11 lipca.

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Oprawa Wisły Kraków w meczu z WrexhamPiotr Jawor/ materiały własnemateriały prasowe

Z okazji 120-lecia powstania Wisły Kraków, piłkarze Mariusza Jopa zmierzyli się z walijskim Wrexham AFC. Oba kluby połączyły nie tylko burzliwe dzieje (o losach Walijczyków powstał nawet serial na platformie Disney), ale także osoba Petera Moore'a (od 2000 r. doradza właścicielom Wrexham, a w zeszłym roku objął pakiet udziałów w Wiśle).

W związku z tym już w zeszłym roku ogłoszono, że potyczka między oboma klubami będzie punktem kulminacyjnym obchodów rocznicowych. Wokół organizacji spotkania i frekwencji sporo było dyskusji (pisaliśmy o tym TUTAJ) i podobnie było także podczas meczu, a stało się to m.in. za sprawą transparentu, jaki przygotowali kibice gospodarzy.

Nie nawiązywała ona bowiem do jubileuszu, ale poruszała kwestie polityczne. "Pamięci nie wymordują. Wołyń to ludobójstwo" - taki napis na długo przed meczem pojawił się na trybunie zajmowanej przez kibiców Wisły Kraków, a chwilę później zaczęły się przyśpiewki wymierzone w UPA oraz jej przywódcę Stepana Banderę.

Oprawa odnosi się do obchodzonego w Polsce 11 lipca Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

PJ

Ręce kibiców trzymające szalik w barwach czerwono-niebiesko-białych z dużym napisem „WISŁA” i gwiazdą, widoczne logo klubu oraz fragmenty innych szalików w tle.
Wisła KrakówGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonym stroju świętuje zdobycie gola podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni są inni zawodnicy i kibice na trybunach; w lewym górnym rogu znajduje się wstawka z mężczyzną w garniturze gestykulującym podczas wypowiedzi.
Peter Moore pojawił się na stadionie Wisły KrakówArtur WidakAFP


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