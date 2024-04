Wiosenna metamorfoza - przełamali fatum. I są królami końcówek

Gdyby sporządzić tabelę tylko za ostatni kwadrans meczów (z doliczonym czasem), Widzew zdobyłby 41 punktów, tyle samo co Jagiellonia Białystok. Gdyby zawęzić tylko do doliczonego czasu łodzianie nie mieliby sobie równych - 37 punktów. - Widzew gra do końca. Zawsze - zaznaczył trener Myśliwiec po wygranej z Legią właśnie w doliczonym czasie.