32-letni zawodnik to postać doskonale znana polskim kibicom, przede wszystkim - sympatykom Wisły Kraków, w której grał w latach 2013-2016. Ostatnio występował w Apollonie Limassol.

Piłkarz związał się z klubem do końca sezonu, a kontrakt zakłada możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok.



Wilde-Donald Guerrier wraca do Polski

Trener Wieczystej Kraków, Franciszek Smuda doskonale zna piłkarza, gdyż prowadził go w Wiśle Kraków. Łącznie Guerrier rozegrał w Ekstraklasie 75 spotkań, w których strzelił 20 goli. Po odejściu z polskiego klubu reprezentował barwy Alanyasporu, Karabachu Agdam, Neftczi Baku i Apollonu Limassol. Na koncie ma 6 występów w Lidze Mistrzów (z Karabachem) i 55 gier w reprezentacji Haiti.



Wieczysta to aktualnie lider grupy zachodniej małopolskiej IV ligi. Ma 11 punktów przewagi nad drugimi Wiślanami Jaśkowice. W Pucharze Polski klub dotarł do 1/16 finału.



TC

