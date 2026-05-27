Wiemy co z przyszłością Pajor w Barcelonie. Jest decyzja

Dariusz Ostafiński

FC Barcelona Femeni wygrała wszystko, co było do wygrania. Duża w tym zasługa Ewy Pajor. Polka w finale Ligi Mistrzyń strzeliła dwie bramki drużynie Olimpique Lyon, a spotkanie zakończyło się wygraną Barcy 4:0. Po meczu gruchnęła wiadomość o odejściu gwiazdy zespołu Alexi Putellas. Wiemy już też, co z przyszłością Pajor.

Kontrakt Ewy Pajor z FC Barcelona wygasa w czerwcu 2027. Dotąd nie było żadnych informacji dotyczących przedłużenia umowy. Pojawiły się już nawet spekulacje, że mający finansowe problemy klub będzie chciał zaoszczędzić i zejść z kosztów, bo Pajor zarabia pół miliona euro rocznie. Jednak nic z tego.

Pajor dostała informację z Barcelony

Z naszych ustaleń wynika, że Pajor już dostała informację dotyczącą swojej przyszłości. Władze Barcelony przekazały jej, że chcą ją zatrzymać na dłużej. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy położą konkretną ofertę na stole. Wolfsburg zwykle działał z wyprzedzeniem. Jeśli umowa kończyła się w czerwcu, to jesienią gotowy kontrakt leżał na stole. Hiszpanie mają jednak inne podejście.

Dla Pajor to bardzo dobra wiadomość, bo nie chciałaby niczego zmieniać. W końcu gra w najlepszym klubie w Europie. Inna sprawa, że wielu ekspertów dowodzi wyższości ligi angielskiej, zwracając uwagę na to, że ta jest bardziej wyrównana, a w Primera Division jest Barcelona i długo, długo nic. I to oczywiście jest prawda. Wystarczy spojrzeć na tabelę, gdzie Barcelona na dwa mecze przed końcem sezonu ma 12 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Wrażenie robi też zdobycz Barcy, która wygrała 27 spotkań i tylko raz przegrała. Bilans bramkowy również jest imponujący i wynosi: 124-8.

Barcelona musi się pospieszyć

Póki co Pajor dotąd nie przeszła przez głowę myśl, by to zmieniać. Jednak, kto wie? Dopóki Barcelona nie przeleje na papier zapewnienia o chęci podpisania nowego kontraktu, to przecież wszystko jest możliwe. Angielskie kluby mogłyby zaproponować naszej zawodniczce dużo większe pieniądze. Byłoby to także duże sportowe wyzwanie.

W Anglii to wygląda tak, że najbogatsze kluby Premier League przekazują kilka procent z budżetu na drużyny kobiece. Także pieniądze z lukratywnego kontraktu telewizyjnego idą na żeński futbol. Do tego rośnie liczba sponsorów i wpływy z dnia meczu, bo frekwencja jest już naprawdę imponująca. Jeśli jakiś angielski klub ruszy do ofensywy, to z Pajor może stać się to samo, co z Alexią Putellas. Sky Sports donosi, że była już gwiazda Barcelony będzie grać w London City Lionesses.

Alexia Putellas
Ewa Pajor
Ewa Pajor, 26.01.2025 r.


