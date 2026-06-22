"Wiem, gdzie mieszkasz". Szef kibiców Wisły czekał na Majdana. Oto finał
Radosław Majdan nawet po zakończeniu kariery cieszy się sporą popularnością. Głos byłego znakomitego bramkarza kibice mogą usłyszeć do dziś choćby na youtube'owym kanale Przeglądu Sportowego Onet. 54-latek często dzieli się ze słuchaczami ciekawymi historiami. Kilka tygodni temu gwiazdor wrócił do chwil, gdy reprezentował barwy Wisły Kraków. Tuż po przeprowadzce do stolicy Małopolski podwózkę zaoferował mu szef tamtejszych kibiców. Golkiper mocno się wtedy zaskoczył.
Bramkarz pochodzący ze Szczecina sławę w środowisku piłkarskim zyskał przede wszystkim za sprawą swojego stylu bycia. Radosław Majdan przez całą karierę nie patyczkował się i momentami podejmował odważne decyzje. Do takich należało na przykład zrobienie tatuażu z herbem macierzystej Pogoni. Nie przeszkadzał mu on, gdy grał w stolicy województwa zachodniopomorskiego. W pewnym momencie trafił jednak do Wisły Kraków.
Sympatycy obu zespołów żyją obecnie w zgodzie, ale w przeszłości sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego też 54-latek miał pewne obawy. Te nasiliły się tuż po jednym z pierwszych treningów w nowych barwach. "Pamiętam historię jak po tygodniu czy dwóch mojego pobytu w Krakowie podszedł do mnie szef kibiców Wisły Kraków i powiedział: 'Radek, ja wiem, że mieszkasz na Żabińcu, to chodź cię podwiozę, bo przecież nie masz jeszcze samochodu'. Generalnie dużo o nas wiedzieli" - przyznał w podcaście "Cały ten Majdan".
Tak Radosław Majdan zaimponował kibicowi Wisły. "Byłem zbudowany"
"Nie masz samochodu... Wiemy, gdzie mieszkasz..." - wtrącił od razu Sebastian Parfjanowicz. "Wiemy, gdzie mieszkasz, dokładnie" - przytaknął mu gospodarz słuchowiska. Następnie zdradził kulisy dalszej części powrotu do domu. Bramkarz został zaskoczony przez wspomnianego kibica. "Powiedział do mnie: My lubimy takich ludzi jak ty. My mamy do ciebie szacunek. To, że masz tatuaż Pogoni nam nie przeszkadza. My wolimy piłkarzy, którzy wiedzą skąd pochodzą i mają szacunek do barw klubowych, którym zawdzięczają cokolwiek'" - dodał.
Wspomniana sytuacja finalnie okazała się punktem zwrotnym w krakowskim rozdziale Radosława Majdana. "Pamiętam, że ja po tej rozmowie byłem bardzo zbudowany. Też ta cała moja relacja później z kibicami Wisły Kraków miałem wrażenie, że była na bazie takiego dużego szacunku" - podsumował 54-latek. Dziś z pewnością ekspert piłkarski nie obawiałby się reakcji ze strony sympatyków "Białej Gwiazdy". Jak wspominaliśmy wyżej, fani obu drużyn żyją w przyjaznych stosunkach. Niebawem po raz pierwszy od wielu lat powalczą ze sobą o punkty w PKO BP Ekstraklasie.