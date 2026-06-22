"Wiem, gdzie mieszkasz". Szef kibiców Wisły czekał na Majdana. Oto finał

Bramkarz pochodzący ze Szczecina sławę w środowisku piłkarskim zyskał przede wszystkim za sprawą swojego stylu bycia. Radosław Majdan przez całą karierę nie patyczkował się i momentami podejmował odważne decyzje. Do takich należało na przykład zrobienie tatuażu z herbem macierzystej Pogoni. Nie przeszkadzał mu on, gdy grał w stolicy województwa zachodniopomorskiego. W pewnym momencie trafił jednak do Wisły Kraków.

Sympatycy obu zespołów żyją obecnie w zgodzie, ale w przeszłości sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego też 54-latek miał pewne obawy. Te nasiliły się tuż po jednym z pierwszych treningów w nowych barwach. "Pamiętam historię jak po tygodniu czy dwóch mojego pobytu w Krakowie podszedł do mnie szef kibiców Wisły Kraków i powiedział: 'Radek, ja wiem, że mieszkasz na Żabińcu, to chodź cię podwiozę, bo przecież nie masz jeszcze samochodu'. Generalnie dużo o nas wiedzieli" - przyznał w podcaście "Cały ten Majdan".

Tak Radosław Majdan zaimponował kibicowi Wisły. "Byłem zbudowany"

"Nie masz samochodu... Wiemy, gdzie mieszkasz..." - wtrącił od razu Sebastian Parfjanowicz. "Wiemy, gdzie mieszkasz, dokładnie" - przytaknął mu gospodarz słuchowiska. Następnie zdradził kulisy dalszej części powrotu do domu. Bramkarz został zaskoczony przez wspomnianego kibica. "Powiedział do mnie: My lubimy takich ludzi jak ty. My mamy do ciebie szacunek. To, że masz tatuaż Pogoni nam nie przeszkadza. My wolimy piłkarzy, którzy wiedzą skąd pochodzą i mają szacunek do barw klubowych, którym zawdzięczają cokolwiek'" - dodał.

Wspomniana sytuacja finalnie okazała się punktem zwrotnym w krakowskim rozdziale Radosława Majdana. "Pamiętam, że ja po tej rozmowie byłem bardzo zbudowany. Też ta cała moja relacja później z kibicami Wisły Kraków miałem wrażenie, że była na bazie takiego dużego szacunku" - podsumował 54-latek. Dziś z pewnością ekspert piłkarski nie obawiałby się reakcji ze strony sympatyków "Białej Gwiazdy". Jak wspominaliśmy wyżej, fani obu drużyn żyją w przyjaznych stosunkach. Niebawem po raz pierwszy od wielu lat powalczą ze sobą o punkty w PKO BP Ekstraklasie.

Radosław Majdan Grzegorz Wajda/REPORTER East News

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