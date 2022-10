Wielkie zamieszanie! Córka legendy angielskiej piłki spotyka się z synem członka mafii

Chodzi o Liama Byrne'a, który według doniesień "The Sun" jest wspólnikiem biznesmena Daniela Kinahana. Ten kojarzy się natomiast w Wielkiej Brytanii z morderstwami, praniem brudnych pieniędzy i handlem narkotykami.18-letnia kobieta, zdaniem tabloidu, spotyka się z Byrnem juniorem od kwietnia bieżącego roku. Wakacje spędzili wspólnie na Ibizie.

Córka Stevena Gerrarda spotyka się z synem członka mafii

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik strzela gola w meczu Juventus – Bologna. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

W 2018 roku Sąd Najwyższy Irlandii orzekł, że Liam Byrne jest na "najwyższym szczeblu" przestępczości zorganizowanej. Ponadto stwierdzono, że jest "bliskim i zaufanym współpracownikiem i porucznikiem" Kinahana. Ojciech chrzestny mafii znajduje się tymczasem wśród najbardziej poszukiwanych ludzi na Wyspach.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Wymiar sprawiedliwości od lat próbuje go schwytać i osądzić, jednak do tej pory nie przynosi to żadnych skutków.

Jakub Żelepień, Interia