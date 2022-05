Wielkie wyróżnienie Matty’ego Casha. Polak najlepszym piłkarzem sezonu

Matty Cash to 24-letni reprezentant Polski, który występuje na pozycji bocznego obrońcy, bądź wahadłowego. W bieżącym sezonie Premier League rozegrał aż 35 spotkań, w których zanotował trzy bramki i trzy asysty. Na boisku spędził nieco ponad 3100 minut. Dodatkowo polski piłkarz dorzucił do swojego dorobku po jednym meczu w FA Cup i FLA Cup. Warto dodać, że szkoleniowcem Aston Villi jest Steven Gerrard.

Matty Cash z wielkim wyróżnieniem. Najlepszy piłkarz sezonu

Cash jest coraz bardziej rozpoznawalnym piłkarzem i staje się ulubieńcem kibiców Aston Villi. Potwierdza to wygrana w specjalnym głosowaniu, w którym kibice drużyny z Villa Park wybrali Matty’ego Casha, jako najlepszego piłkarza sezonu. To ogromne i prestiżowe wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Matty za pośrednictwem Twittera podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos.

O tym, jak Cash podbija serca fanów Aston Villi świadczy nadany mu przydomek - ‘The Polish Cafu’, co jest nawiązaniem do słynnego Brazylijczyka Cafu, który również grał na prawej obronie i uważany był za jednego z najlepszych obrońców świata.

Matty Cash zmieni klub? Zainteresowanie wokół reprezentanta Polski

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu i letnim okienkiem transferowym, rozpoczęły się medialne doniesienia odnośnie zainteresowania Cashem. Według włoskiej ‘La Gazzetta dello Sport’ reprezentant Polski jest w kręgu zainteresowań Atalanty Bergamo.

Z kolei jakiś czas temu głośno mówiło się o przejściu Polaka do Atletico Madryt. Cash odniósł się do tych informacji w rozmowie z kanałem "Po Gwizdku", gdzie oznajmił: - Madryt to na pewno fajne miejsce, ale uwielbiam mój klub.