Wielkie wyróżnienie dla Marcina Oleksego! "Olo z golem roku"

Marcin Oleksy otrzymał nagrodę im. Ferenca Puskasa na gali FIFA The Best. Zawodnik AMP Futbolu w rywalizacji o najpiękniejszego gola roku pokonał Francuza Dimitriego Payeta i Brazylijczyka Richarlisona. Konto reprezentacji Polski AMP Futbolu, znane z ciętego poczucia humoru, tym razem podeszło do sprawy na poważnie i uczciło swojego bohatera.