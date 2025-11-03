Wielkie wyróżnienie dla Ewy Pajor. Polka przemówiła i się zaczęło. Hiszpanie zachwyceni

W poniedziałek odbyła się kolejna organizowana przez znany Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" Gala Mistrzostw Europy Kobiet. Wydarzenie corocznie odbywa się w celu podsumowania ubiegłego sezonu w kobiecej piłce w Europie. W 2025 roku była to już piąta edycja. Na imprezie pojawiła się Ewa Pajor, która bez wątpienia jest zaliczana do jednej z najlepszych zawodniczek na świecie.

Polka została doceniona przez organizatorów i wyróżniono ją nagrodą w kategorii Trofeo MVP CaixaBank, czyli najlepszej piłkarki w Europie. Co ciekawe, napastniczka Barcelony przy okazji odebrania nagrody miała okazję przemówić do wszystkich zgromadzonych. Jak sama przyznała, taki sukces nie byłby możliwy, gdyby nie osoby, które pracują w klubie.

- Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, z którymi pracuję w klubie. To dla mnie wielki zaszczyt grać dla Barcelony. Chcę również podziękować naszym kibicom - powiedziała.

Pajor zachwyciła, rozległy się oklaski. Tym skradła show

Do tego reprezentantka Polski wróciła do czasu, gdy dołączała do Barcelony. Zdradziła, że od razu wiedziała, jak wielkim klubem jest jej aktualny zespół. Do tego przekonała, że mimo bramek, które zdobywa dobro drużyny zawsze jest dla niej najważniejsze.

Z zewnątrz zdawałam sobie sprawę z wielkości klubu takiego jak Barca, a teraz mogłam doświadczyć jej od wewnątrz. Jestem bardzo wdzięczna za powitanie, jakie mi zgotowali kibice. Zawsze nas wspierają i popychają do przodu. Jeśli chodzi o liczbę bramek, nie skupiam się na liczbach, ale na tym, by każdego dnia pomagać drużynie

Co ciekawe, zdaniem "Mundo Deportivo" Polka wszystkie słowa powiedziała w języku hiszpańskim. To wywołało na sali aplauz wszystkich obecnych. 28-latka do Barcelony dołączyła latem 2024 roku. Podczas swojego debiutanckiego sezonu w 46 spotkaniach strzeliła aż 43 gole, co czyni ją najskuteczniejszą debiutantką w historii klubu.

Poza znakomitymi statystykami indywidualnymi napastniczka wraz z zespołem zdobyła potrójną koronę wygrywając mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Aktualnie Barcelona jest liderem ligowej tabeli, bowiem po 9. rozegranych kolejkach ma na swoim koncie 24 punkty. Drugi Real Madryt ma 20 "oczek".

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

Ewa Pajor świętująca z koleżankami z Barcelony Urbanandsport AFP

Ewa Pajor MATTHIEU MIRVILLE AFP